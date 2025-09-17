La reacción de Nicki Nicole al ser nominada a los Latin Grammy y el apoyo de Lamine Yamal

El miércoles, cerca del mediodía, se difundió la lista de los nominados a la vigésima sexta edición de los Latin Grammy 2025, sacudiendo el ambiente de la música tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Nicki Nicole recibió la noticia de que “Naiki”, el álbum con el que explora nuevos matices entre lo urbano y lo pop, quedó seleccionado en la terna de Mejor Álbum de Música Urbana, instalándose entre los grandes protagonistas de la jornada. El hecho representa un escalón clave en la carrera de la artista rosarina, consolidando su posición como referente dentro de la escena actual.

La reacción de la cantante reflejó una mezcla de incredulidad y alegría difícil de ocultar. En una secuencia de imágenes compartidas desde un restaurante, primero se la observa cubriéndose el rostro con las manos al escuchar la novedad y, progresivamente, suelta gestos de sorpresa y satisfacción, en una ráfaga de emociones genuinas. Capturada por el entorno más cercano, la escena expresa el impacto profundo que tuvo la nominación en lo personal y profesional.

Lejos de guardar el momento para la intimidad, Nicki Nicole optó por compartirlo con la comunidad virtual que la acompaña. “He aquí una ráfaga del momento en el que me cuentan que NAIKI ESTÁ NOMINADO A LOS LATIN GRAMMY TOY MUY FEEEEELIZZZZZZZ MI GENTE HERMOSAAAA LOS AMOOOOOooOoOoOoOoO”, escribió junto a las fotografías que la muestran entre risas y lágrimas contenidas.

El logro con “Naiki” se volvió aún más resonante cuando Lamine Yamal, pareja de la intérprete y una de las grandes figuras actuales en el fútbol europeo, sumó su apoyo en redes sociales. El joven deportista replicó la storie oficial donde se confirmaba la nominación y, mediante emojis de estrellas y un corazón marrón, lo celebró por todo lo alto.

La relación entre la rosarina y la estrella del Barcelona comenzó hace poco y desde que lo confirmaron con un posteo no dejaron de mostrarse juntos. . El propio delantero, de 18 años, publicó una serie de fotos de su intimidad en las que aparece la argentina, de 25, como parte fundamental de su día a día, ya acoplado a su vida. Para acompañar las imágenes, el atacante del Barcelona eligió una canción especial: “Sólo Dios puede juzgarme”, de Tupac Shakur.

En el paquete de fotos aparecen un par sugerentes. Una, con Nicki abrazando al deportista, que luce con el torso desnudo. En otra, Nicole juega y come sushi con Keyne, el pequeño hermano de Yamal, quien este fin de semana cumplió tres años. También hay un video en el que las celebridades se muestran juntas.

Muchas de las imágenes están vinculadas a la fiesta del pequeño. Entre los asistentes más llamativos se encontraba Gael, hijo del jugador brasileño Raphinha, quien comparte edad y juegos con Keyne. La relación entre ambos niños se ha forjado en los espacios del Estadi Olimpic y en los campos de fútbol, donde los hijos de los futbolistas suelen coincidir.

Uno de los elementos más comentados de la fiesta fue el pastel de cumpleaños, una creación exclusiva de Diego Mejía, quien ya había elaborado la tarta de Dragon Ball para la mayoría de edad de Lamine Yamal. En esta ocasión, el pastel temático de Spiderman fue diseñado especialmente para Keyne, reforzando la atención al detalle y el carácter personalizado de la celebración.

La presencia de la artista en este entorno confirma que está cada vez más adaptada a la familia, de la que ya forma parte, a pesar de que el vínculo lleva alrededor de un mes. Ahora se encuentran separados, ya que la cantante se encuentra en el país por las grabaciones de La Voz Argentina (Telefe) donde está reemplazando a Lali Espósito en la silla del jurado.