La reacción de Osvaldo Laport tras el destape súper sexy de su hija

De temporada en Mar del Plata, Jazmín Laport (24) aprovechó un rato libre para escaparse a la playa y hacer un destape súper sexy, y además acompañó las imágenes con declaraciones hot. “Soy partidaria de enamorarme de la persona, no del género, no importa si es un hombre o una mujer. Si bien todas mis parejas fueron hombres, bienvenido sea si me llegara a enamorar de una mujer”, afirmó en su entrevista con Ciudad.

Enterado de las fotos y de los dichos de su hija, Osvaldo Laport manifestó su orgullo en una nota desde Carlos Paz para Tardes Bellas (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine): “Hemos educado justamente con apertura mental. Eso me dio la posibilidad también de crecer yo como individuo”.

Luego, ante la consulta de Pampito sobre si era padre celoso, el actor de Rotos de amor se sinceró entre risas: “No (qué voy a ser celoso), si yo le llevaba el desayuno a la cama al novio que tuvo durante cuatro años”.