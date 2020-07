La reacción de Pampita cuando Barby Franco le contó que su hacker la invitó a cenar

Compartir

Barby Franco se sumó a la lista de las víctimas del hacker que usurpó la cuenta de WhatsApp de Carolina Pampita Ardohain. Este miércoles, en Pampita Online, la ex azafata de Guido Kaczka relató que le escribió a la modelo y recibió un mensaje con una invitación a cenar, le pareció dudoso y se comunicó con la conductora, y pudo detectar que estaba siendo engañada.

Franco contó que a raíz del ataque virtual que sufrió Pampita, su número de teléfono fue publicado y ahora le escriben varios números desconocidos. Carolina resaltó que, como contribución a la causa que inició la justicia, está enviando impresiones de pantalla de todos las comunicaciones que han surgido luego del hackeo.

“¡Quiero hacer una denuncia pública!”, disparó Barby. “Me tiró onda tu hacker”, agregó la pareja de Fernando Burlando. “Yo te escribí y dije: ‘Recuperó el número porque me está invitando a cenar. No creo que sea Caro’, deduje después. Y te mandé un mensaje por Instagram para saber si habías recuperado el número”, asegur´.

“¿Y te ibas a ir a cenar con el hacker?”, preguntó la modelo y conductora de Pampita Online. “No. Me dijiste que no habías recuperado el número”, expuso Franco. “Mirá qué vivo que es el hacker, eh…”, comentó Pampita. “Yo pensé que eras vos y dije: ‘Ay, me voy a cenar con Pampita’. Después, también se viralizó mi número”, agregó Barby Franco.

“Qué pesadilla, déjennos en paz. No sean molestos. Yo soy mamá y si suena el teléfono quiero poder atender aunque no sepa de quién es el número. Tengan en cuenta que uno necesita el teléfono para cosas importantes, urgencias. No estén llamando para joder”, resaltó Ardohain Pampita. “Me empezaron a caer mensajes de todas partes y empecé a bloquear y reportar”, remarcó Barby.

“Sí, yo bloqueé a todos y hago print de pantalla y lo mando a la causa que inicié. Todos los que me están molestando, van a parar ahí”, anticipó la ex jurado del Bailando.

Este mes, a Pampita le habían hackeado su cuenta de Twitter (la recuperó el 2 de julio) y su cuenta de Facebook. En la misma publicaron videos y mensajes extraños como: “Renovando un baño usando solo 500 dólares”, “Cómo hacer trampa para pájaros”, “Torneado de madera” y “No tires tu auto viejo, todavía se puede reutilizar de esta manera”. Luego, de dos días, finalmente las recuperó.

El viernes pasado, durante su programa, la conductora habló también habló de lo sucedido y su marido, Roberto García Moritán la visitó por sorpresa en el estudio: “Me angustié mucho”, contó la modelo. Al respecto, ella expresó: “Se va a recuperar… pero ya me hackearon miles de veces. Bueno, este mes, todas a la vez. Pero es algo que me pasa constantemente, y por eso yo cambio mi número de teléfono todo el tiempo”.

“Pero bueno, si ahora me mandan un mensaje de WhatsApp sepan que no soy yo quien responde”, aseguró Carolina y contó públicamente algo que le aconteció más temprano por culpa de este último hackeo: “Hoy, en un momento, me llamó Rober (Roberto García Moritán) y me dijo ‘te mande un mensaje re lindo y me pusiste Gracias, re fría’. A lo que le respondí ‘Es que no tengo cuenta, no soy yo’. Es decir que la persona que me hackeo me está leyendo los mensajes ¡y contesta!, pero lo voy a recuperar, porque como estas cosas ya me pasaron… sé que es cuestión de horas. Hasta me explicaron cómo lo hicieron, todo, pero no lo voy a contar porque no quiero dar más ideas”.