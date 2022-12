Desde Barcelona, donde cumple con sus compromisos profesionales, la cantante hizo referencia a la situación de su novio.

Durante la práctica de la selección del día miércoles y a 48 horas del duelo de cuartos de final contra Países Bajos, se encendieron las alarmas en el búnker de la Selección Argentina. Rodrigo de Paul, uno de los jugadores más regulares del ciclo de Lionel Scaloni, socio adentro y afuera de la cancha de Lionel Messi, no entrenó junto a sus compañeros. Según pudo saber Infobae sufrió un desgarro de grado 1 en el isquiotibial derecho y realizó trabajos de kinesiología en el gimnasio en la última práctica mientras el resto de los futbolistas trabajaban con normalidad.

Al poco tiempo, el jugador del Atlético de Madrid se manifestó en su cuenta de Instagram: “Todo está bien. Seguimos trabajando y preparando los últimos detalles para una nueva final. Vamos selección, todos juntos”, escribió el volante de 28 años. La publicación, que recibió comentarios positivos de Ángel Di María y Papu Gómez y también de su novia, quien lo acompañó durante los últimos tres partidos del certamen que se disputa en Qatar.

Sí, entre los más de 750 mil me gusta que había recibido la publicación en menos de una hora, se encontraba el de Tini Stoessel. La cantante viajó a Barcelona para cumplir con algunos compromisos comerciales lo que también puso en duda su presencia en el partido del viernes. Sin embargo, a la distancia, quiso estar cerca de su novio y mandarle su aliento en este momento difícil. Y al mismo tiempo, demostrar que la relación sigue más fuerte que nunca.

Según pudo saber Teleshow, la cantante está en contacto permanente con el jugador de la selección nacional, tanto es así que pidió especialmente que la mantengan informada minuto a minuto sobre su estado físico y también emocional, a solo dos días del próximo partido de Argentina. Para demostrarle todo su apoyo, Tini se comunicó mediante videollamada con Rodrigo, quien le devolvió el gesto con palabras amorosas y tranquilizadoras.

Por otra parte, hace unas horas, el jugador participó de un vivo en Twitch junto al Kun Agüero y Lionel Messi, en donde se lo vio muy alegre y distendido haciendo bromas junto a sus compañeros.

Como las cábalas y el fútbol parecen ir de la mano, Tini tuvo que afrontar el ser señalada como la responsable de desconcentrar al jugador a después ser el amuleto de la Argentina en el Mundial Qatar 2022. En el primer partido que el equipo comandando por Lionel Scaloni fue derrotado por el de Arabia Saudita, la cantante no estuvo presente en el estadio. Pero, de todas formas, se había convertido en tendencia en las redes sociales cuando muchos la habían apuntado por su relación con el delantero. Sin embargo, desde que ella llegó a ese país de medio oriente para alentar a la selección nacional, todas fueron alegrías para el conjunto albiceleste: ganó frente a México y Polonia en la fase de grupos y, finalmente, venció a Australia por los octavos de final.

Así las cosas, la nación entera está expectante por el partido que el equipo capitaneado por Lionel Messi deberá disputar el próximo viernes frente a Países Bajos por los cuartos de final. Y, como era de esperar, todos esperan ver a “Amuletini”, como la rebautizaron a Stoessel en las redes, alentando desde la platea del estadio.

Sin embargo, para llevar tranquilidad a todos los cabuleros, aunque la cantante se encuentra ahora en Barcelona grabando un videoclip , la idea de la intérprete de La Triple T es regresar a Qatar en los próximos días, para estar presente en el Lusail Stadium, donde el próximo 9 de diciembre el conjunto argentino se enfrentará a la selección conocida como La Naranja Mecánica.

Desde que Tini se reencontró con su novio en Doha dio muchas muestras de apoyo al jugador de la “Scaloneta”. El domingo pasado y tras haber pasado a la próxima ronda, los jugadores del plantel argentino tuvieron su día libre y pudieron recibir a sus familiares. Y, como era de esperar, Tini estuvo visitando a de Paul. Luego, Rodrigo compartió una cena con ella y con varios amigos que le hacen el aguante en cada partido, con una bandera que tiene su imagen y la de Messi abrazados. Y de la velada también participó su cuñado, Fran. Pero no estaba era el productor y padre de la cantante, Alejandro Stoessel, quien tras el partido del sábado viajó a Madrid para participar de una reunión.

