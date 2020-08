La reacción de Tini Stoessel, luego de que su ex novio Sebastián Yatra fuera visto junto a Danna Paola en Miami

Compartir

En mayo de este año, Tini Stoessel y Sebastián Yatra le pusieron punto final a su relación de noviazgo. No hubo abrazos ni besos. Solo lágrimas y tristeza para una historia que no pudo continuar y que tuvo una despedida fría por videollamada. “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina… Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos”, manifestó la cantante argentina en ese momento a través de un mensaje que el artista colombiano replicó en sus redes sociales.

Y en las últimas horas, la artista argentina tuvo una inesperada reacción al publicar un enigmático mensaje justo cuando su ex se encuentra en Miami para participar de la entrega de los premios Juventud -a realizarse el 13 de agosto-, alojado en el mismo hotel en que está instalada la cantante mexicana Danna Paola, señalada como la nueva pareja del artista colombiano. “Tu me dañaste el corazón y te escribí esta canción”, manifestó Tini en su cuenta de Twitter.

En el último tiempo, Sebastián Yatra enfrenta fuerte rumores de romance con Danna Paola, con quien lanzó su último tema No bailes sola. Además del intercambio de likes, pícaras declaraciones y algunos mensajes en las redes. Además, en el último posteo de la artista, el colombiano volvió a plasmar otro corazoncito y los fanáticos no pasaron por alto su actitud “amistosa”.

Sin embargo, la cantante mexicana resaltó en varias oportunidad las virtudes y cualidades de su colega al que definió como “una persona divertida”, por lo que agregó “quién no se enamoraría” de él. “Sebastián es una persona tan divertida, tan buena persona, que justo yo creo que ¿quién no se enamoraría de Sebastián? es como decir que no te enamorarías de Brad Pitt, por supuesto que sí”, dijo Danna.

De todos modos, las especulaciones de un inminente romance van tomando fuerza. Y todo comenzó cuando Stoessel y el intérprete de Devuélveme el corazón confirmaron su ruptura en mayo pasado, lo que provocó cientos de críticas hacia Danna Paola, quien durante meses se ha encargado de aclarar que la única relación que tienen es laboral y de amigos.

En julio de 2018 Tini y Sebastián lanzaron juntos el tema Quiero volver. Hubo un reconocimiento mutuo en público, aunque creyeron que además de sus carreras se unirían sus sentimientos (ella por entonces estaba en pareja con el español Pepe Barroso Silva). Los admiradores de ambos soñaban con ese romance, y comenzaron a inundar las redes con el deseo de que estén juntos, lo que finalmente se concretó casi un año más tarde: en junio de 2019 oficializaron la relación.

“La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí (en Argentina). Y la distancia jamás ayuda, había necesidad charlar personalmente. Nos hubiese encantando que así fuera pero no tuvimos chance. Consideramos que lo más sano en ese caso fue cortar. Y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias. Y vivir el cierre de ese modo”, expresó Stoessel.