La reacción de Villarruel al duro ataque de Milei: shock y debate interno

Tras el duro cruce de Javier Milei, Victoria Villarruel analiza los pasos a seguir. Mientras en la Casa Rosada sostienen que el mandatario sólo “visibilizó una realidad” y que no dijo “nada distinto de lo que está ocurriendo desde hace meses producto de la agenda propia y de sus decisiones”, la vicepresidenta analiza si ofrece una respuesta pública.

“Hay algunas cuestiones que no son precisas en lo que dijo el Presidente y que en algún momento serán aclarados”, dijeron a Clarín en el entorno de Villarruel. Aunque no dieron mayores detalles, en el Senado se escucharon discrepancias con la referencia de Milei respecto a que la vice está “más cerca de la casta” y que fue ella quien “decidió no participar más de las reuniones de Gabinete”.

No está claro si Villarruel utilizará su cuenta de Twitter para contestarle al Presidente o romperá el silencio con una entrevista. «No descartamos nada. Victoria está definiendo qué hace porque quiere hacer algunas aclaraciones», puntualizaron cerca suyo.

En la tropa de la titular del Senado se mostraron sorprendidos por la decisión de Milei de profundizar públicamente las diferencias, cuando en ocasiones anteriores el mandatario se encargaba de relativizar las distintas posturas que tiene Villarruel. “Sorprendió, no entendemos por qué dijo eso”, reconoció un dirigente cercano a la vice que este miércoles debatió hasta bien pasada la medianoche con sus colaboradores sobre el formato de la respuesta.

En Balcarce 50, mientras tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni optó por no redoblar la apuesta y hasta intentó poner paños fríos. Sostuvo que «no es ninguna rareza» que la vice no participe de las reuniones de ministros y responsabilizó a los periodistas porque «le dan un valor mayor que lo que tuvo» lo que dijo Milei. «Simplemente hizo una descripción y bueno, y nada más. No hay mucho más para decir porque tampoco dijo mucho el Presidente, simplemente que no participa de Gabinete», minimizó, al tiempo que negó rotundamente que desde la Casa Rosada evalúen pedirle la renuncia a la vice.

Con el mismo ánimo conciliador, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ofreció una curiosa explicación sobre los dichos de Milei: «Lo que planteó fue que su tarea principal es en el Senado donde lidera la Cámara y conversa. Y cuando dice que está más cerca de la casta se refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadores».

Sin embargo, por lo bajo, funcionarios que rodean a Milei reivindican sus dichos: aseguran que “el Presidente no dijo nada distinto de lo que venimos diciendo y que está ocurriendo desde hace meses producto de la agenda propia de Victoria y de sus decisiones”.

“El Presidente sólo visibilizó una realidad. Siempre fue muy respetuoso de Victoria y de hecho ayer aclaró que hablan cada vez que lo necesitan institucionalmente, pero está en todo su derecho a marcar con lo que no está de acuerdo”, argumentan en el Gobierno.

Es que en la entrevista con LN+ Milei no sólo blanqueó que Villarruel “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones” sino que cuestionó el alineamiento de su vice con sectores que él elige para confrontar. “En su visión, muchas de las cosas de lo que nosotros hacemos, está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que es lo que nosotros llamamos la casta”, apuntó.

A pesar del impacto y en medio de reproches, la idea de Villarruel de aclarar las «imprecisiones» no contempla una ruptura con Milei. Más: colaboradores que la escucharon en las últimas horas aseguran que está «siempre dispuesta a hablar con el Presidente» y no descartan que pueda intentar un contacto.