La recolección de residuos biopatogénicos se seguirá brindando con normalidad en la provincia

Compartir

Linkedin Print

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, se informó que la recolección de residuos biopatogénicos se seguirá brindando con normalidad en toda la provincia. Se explicó que esto fue gracias a que se arribó a un acuerdo conciliatorio entre empleados y la empresa recolectora del Norte S.R.L. por la falta de pago de haberes e incumplimientos varios.

Desde el organismo provincial explicaron que se llevó a cabo una audiencia de conciliación en la sede de la Defensoría del Pueblo y de la cual participaron empleados de la Empresa Recolectora del Norte S.R.L. patrocinados por la Dra. Gabriela Evelyn Recalde; los responsables de firma, a través de su apoderado Teodoro Centurión y el asesor técnico Ing. Luis Berretta, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado Dr. José Porfirio García, el asesor legal Dr. Fernando Sosa y Ornella Barraza.

Los reclamos planteados fueron el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 40/89; el pago de haberes adeudados; la provisión de elementos de trabajo, indumentarias y artículos de seguridad e higiene; el mantenimiento de las maquinarias como caldera y horno autoclave, entre otros. En este contexto, cada parte expresó su postura, con lo cual, se aclaró en relación al pago de sueldos adeudados, que el mes de enero de 2022 se abonó el día 7 de marzo y que previamente a esa fecha se efectuó un adelanto de diez mil pesos correspondiente al mes de febrero, el cual no será descontado el día miércoles 16 de este mes, fecha en que se abonarán los haberes correspondientes.

Las partes acordaron también que estos retrasos que hacen que los sueldos se efectivicen permanentemente entre el 13 y el 15 de cada mes, lo cual implica que a cada trabajador se le generen problemas para enfrentar sus necesidades básicas y pagos a término de servicios públicos esenciales, sean revertidos y solucionados por la parte patronal de manera inmediata.

La empresa informó que sus ingresos provienen no solamente del sector público, sino también de la rama privada, y que, desde un tiempo a esta parte, se les hace dificultoso obtener los pagos, debido a la desintegración de la Federación Médica, que los obliga a exigir el cobro a los profesionales de la salud de manera individual en todo el territorio de la provincia.

En cuanto a las condiciones de trabajo e higiene, el Sr. Julio Argentino Páez denunció que no poseen uniformes apropiados y hace dos años que no le entregan botas y la provisión de otros elementos necesarios que los protejan durante la recolección, traslado y disposición final de los residuos biopatogénicos, arriesgándose a sufrir accidentes de trabajo o contagios indeseados.

A continuación, el Ombudsman Provincial manifestó que se entiende que no hay mala fe por parte de la empresa, la cual brinda un trabajo esencial, pero es necesario implementar soluciones para el beneficio y resguardo de la integridad psicofísica de los trabajadores. Por ello las partes resolvieron realizar una presentación por parte de la Empresa Recolectora Norte SRL a la Defensoría del Pueblo, explicando las causas reales de las problemáticas para el pago de los sueldos, a fin de que el Organismo de la Constitución interceda ante los concedentes para regularizar la situación. Además se determinó un plazo prudencial para que la empresa dentro del mismo solucionen los reclamos efectuados por los trabajadores, incluyendo el mantenimiento de las maquinarias y vehículos.

De la misma forma se estableció en todo esto, un orden de prioridad para asegurar las condiciones de seguridad e higiene, definiendo la entrega de los elementos más necesarios para los trabajadores, hasta tanto se superen las dificultades financieras y bancarias de Recolectora del Norte S.R.L.

Compartir

Linkedin Print