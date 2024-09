“La recomposición anunciada por el gobernador Insfrán no alcanza”

Visitó este fin de semana el secretario general de Voz Docente Manuel Pereyra quien se refirió a la situación de los trabajadores de la educación en Formosa y al anuncio de aumento salarial del 30%. “No alcanza la recomposición anunciada por el gobernador Gildo Insfrán”, lanzó.

Primero, el gremialista expuso que “el 30% anunciado hoy equivale al 18% porque lo que cobramos en abril todavía no es de la recomposición del 2024 por lo tanto es del año pasado. Claro que unos pesos más en los bolsillos de los docentes, maestros, profesores, etc es bienvenido, pero acá la realidad es otra, no nos tenemos que olvidar el índice de pobreza que no es solo a nivel nacional porque en Formosa tenemos un nivel de pobreza del casi el 68% y el responsable en primer lugar es nuestro gobernador que está desde hace hace tres décadas en el poder”, comenzó diciendo.

Seguidamente Pereyra cuestionó que el Gobernador “siempre le echa la culpa al gobierno nacional y se olvida que está en el poder desde hace más de tres décadas por lo tanto es quien debe dar respuesta a todos los formoseños”.

“Nosotros ahora tenemos un piso salarial asegurado de 540 mil pesos, pero la Canasta Básica de Alimentos supera el millón de pesos por lo tanto la brecha es amplia. A nosotros no nos queda de otra decir que es insuficiente, no alcanza la recomposición anunciada por el gobernador, estamos lejos de lo que posicionamos como gremios”, continuó diciendo el mismo.

Por otro lado, el secretario general de Voz Docente lamentó que en Formosa “no hay discusión salarial” porque “si hay una mesa de diálogo los secretarios generales le tienen que decir al Gobernador que no es el 30% lo que se va a dar. El gobernador convoca para el anuncio y estoy convencido que esos secretarios generales se enteran en ese momento de cuánto va a ser el porcentaje”.

“Nosotros siempre presentamos escritos y petitorios que no sé si los leerá Insfrán, le explicamos la realidad de los trabajadores porque lamentablemente con 450 mil pesos no se llega ni al dia 5, se tiene que pagar los servicios y olvidarse de comer y otras cosas”, continuó diciendo el mismo dejando en claro que incluso le han pedido a los secretarios generales que están en la mesa que “tengan en cuenta la Canasta Básica de Alimentos, no supuestamente la inflación, ya que se ha perdido más del 100% el poder adquisitivo de los trabajadores”.

“Nosotros queremos aportar en las discusiones, porque la realidad es para todos, entendemos a nuestros afiliados y vemos que ya le empieza a doler ese descuento de cuota societaria que es el 1%”, manifestó.

Por último, consultado por si el gremio adoptará medidas en consecuencia de la situación del sector respondió que “viene un acto de protesta a nivel nacional para el 2 de octubre, estamos trabajando con nuestros delegados escolares de toda la provincia y veremos qué acciones seguiremos. Nosotros vamos a enfocarnos a nivel provincial aprovechando un acto de protesta nacional”.