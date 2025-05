«La reelección indefinida ya no está en discusión», afirmó el apoderado del FAF

De cara a la elección del 29 de junio, el Dr. Juan Sebastián Montoya, apoderado del Frente Amplio Formoseño, aclaró los alcances del fallo de la Corte Suprema que obliga a modificar la Constitución provincial y señaló que el debate sobre la reelección indefinida está jurídicamente cerrado.

En un escenario político cargado de incertidumbre y especulaciones en la provincia de Formosa, el Dr. Juan Sebastián Montoya, apoderado legal del Frente Amplio Formoseño, ofreció una explicación jurídica detallada sobre el verdadero propósito de la elección de convencionales constituyentes que se celebrará el próximo 29 de junio.

«Esta elección se realiza por mandato de la Corte Suprema de Justicia, que fue categórica: la reelección indefinida es inconstitucional. Por lo tanto, en esta Convención Constituyente no se va a discutir si hay reelección indefinida o no. Ese debate está cerrado», afirmó el Dr. Juan Sebastián Montoya.

La Corte, según explicó el letrado, ordenó a la provincia modificar su Constitución para adaptarla al sistema republicano de gobierno. Y lo hizo con un fallo unánime de todos sus jueces, lo que —en palabras de Montoya— “le da una solidez jurídica incuestionable”.

Un mandato claro

de la Corte Suprema

El foco de la reforma constitucional no está en decidir cuántas veces puede reelegirse un gobernador, sino en corregir el artículo 132, que la Corte declaró inconstitucional por permitir la reelección indefinida.

«La Corte estableció un marco. Ese marco es que la nueva Constitución debe prever al menos una reelección, pero no reelección indefinida. Eso ya fue descartado por el máximo tribunal», explicó Montoya.

Sin embargo, advirtió que lo que podría surgir en la Convención es una discusión sobre una cláusula transitoria que permita “reiniciar el conteo” de mandatos a partir de la nueva Constitución. Es decir, que el actual gobernador Gildo Insfrán pueda volver a presentarse como si no hubiera ejercido mandatos anteriores bajo la anterior carta magna.

“Lo que se va a discutir es si se incluye o no una cláusula transitoria que habilite a que esta nueva Constitución comience a aplicarse ‘de cero’, abriendo la posibilidad de una nueva candidatura para Insfrán. Nosotros sostenemos que esa interpretación no es válida ni jurídicamente aceptable”, expresó.

Montoya remarcó que el fallo de la Corte va más allá de declarar inconstitucional un artículo. A su criterio, contiene elementos que deslegitiman el actual mandato del gobernador.

“Hay un voto particular del juez Rosenkrantz que dice claramente que Gildo Insfrán es un gobernador ilegítimo. Ese voto no es en disidencia, es un voto concurrente, lo que significa que esos argumentos se suman al fallo final, no lo contradicen. Y el fallo fue unánime”, detalló el abogado.

Desde esta perspectiva, Montoya considera que cualquier intento de habilitar una nueva postulación del actual mandatario sería incompatible con el espíritu del fallo. “La Corte ya dijo que la reelección indefinida es incompatible con la Constitución Nacional y con los principios republicanos. Es muy difícil que ahora se interprete que se puede ‘empezar de cero’ y que Insfrán puede volver a presentarse”, agregó.

Estrategia jurídica y

continuidad del proceso

Consultado sobre posibles pasos legales en caso de que se impulse una cláusula transitoria de este tipo, Montoya explicó que no haría falta iniciar un nuevo expediente judicial. “El expediente original sigue abierto en la Corte. Cualquier presentación futura se puede hacer dentro de ese mismo marco. Ya tenemos el canal abierto para seguir actuando jurídicamente”, sostuvo.

Aunque evitó adelantar detalles por razones estratégicas, dejó claro que el Frente Amplio Formoseño ya tiene diseñada una línea de acción para evitar cualquier intento de burlar el fallo. “Hay cosas que por razones jurídicas y políticas prefiero reservar, pero está claro que vamos a actuar para defender la institucionalidad y el cumplimiento del fallo.”

Una elección decisiva

para el futuro de Formosa

Desde el espacio político opositor consideran que la elección del 29 de junio será un punto de inflexión. No solo está en juego la redacción de una nueva Constitución, sino también el respeto al orden jurídico y la posibilidad de poner fin a décadas de concentración de poder.

“Esta elección no es técnica ni menor: va a definir si Formosa empieza de verdad a caminar hacia una democracia plena, con alternancia y límites al poder, o si se busca una nueva trampa para sostener lo mismo con otro ropaje. Nosotros vamos a dar esa pelea con claridad y con argumentos jurídicos sólidos”, concluyó.