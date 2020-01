La reestructuración de la deuda va al Congreso y Arce dijo que el bloque aún no tomó una postura

Compartir

El diputado nacional por Formosa Mario Arce (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cuál será la postura de su bloque en torno al proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa enviado por el gobierno nacional a la Cámara de Diputados.

El gobierno de Alberto Fernández aspira a que el Congreso le dé un fuerte respaldo a la decisión de reestructurar la deuda externa, previo a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, comience las negociaciones con los acreedores para reprogramar los vencimientos de la deuda, que para este año rondan los 64 mil millones de dólares.

«El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado un proyecto en forma concreta para negociar la deuda externa argentina, lo que busca es la posibilidad de restructurar todo lo que tiene que ver con compromisos, obligaciones que tienen un vencimiento a largo, mediano y corto plazo y que de esa manera la Argentina pueda afrontar de la mejor manera esos pagos que debe realizar», dijo el diputado nacional.

Asimismo contó que «hay toda una agenda de trabajo, arranca con la reunión de los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, PRO junto con los miembros de las distintas comisiones que forman parte de nuestro bloque, los diputados que forman parte de la comisión de Finanzas y Presupuesto continúan este martes la actividad con la conformación de la comisión de Finanzas donde van a elegir la presidenta de la comisión y también da posibilidad de elegir nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y una vez que se elijan las autoridades se va a avanzar con el debate para analizar en comisión lo que tiene que ver con este proyecto que fue enviado por el Ejecutivo, si esto avanza está prevista la sesión para el día miércoles al mediodía, hasta ahora nuestro bloque no ha tomado una posición al respecto en cuanto a cómo vamos a votar pero sí vamos a participar del debate de las distintas comisiones», acotó.

«Primero se van a conformar las autoridades, después va a arrancar el análisis del proyecto que no va a venir a defender el ministro de Economía porque no está en el país sino que va a ir parte de su equipo económico para explicar los alcances del proyecto», destacó Arce.

Respecto a si su bloque votará a favor para darle media sanción al proyecto, explicó que «no lo descartamos, entendemos que hay herramientas que son necesarias para que el presidente de la nación pueda renegociar de la mejor manera, entendemos también el principio del análisis que se viene haciendo y hay leyes donde la misma Constitución Nacional autoriza al presidente a negociar la deuda, pero más allá de eso tenemos presente que hay que discutir en el Congreso estas cuestiones para que sea positivo, entran a jugar un montón de aspectos que hacen por ejemplo a las provincias, hay muchas que están en una situación de pedir plazos con algunos acreedores así como la nación, también hay cuestiones que hacen a los cargos ejecutivos a las provincias que venían cumpliendo con la ley de reestructuración fiscal, la posibilidad de que puedan obtener créditos a las mismas tasas que podría llegar a tener el gobierno nacional, hay aspectos que son más que interesantes para el futuro más allá de la posición que pueda tomar nuestro bloque una vez que se haya discutido en comisión y el debate que se vaya dando en el Congreso».

Aparición pública de Macri

De la misma forma el diputado Arce habló de la aparición pública del ex presidente Mauricio Macri y de las culpas que «repartió» sobre todo a la UCR sobre los errores cometidos durante su gestión.

«Entendemos que de alguna u otra manera no puede delegar culpas a la Unión Cívica Radical únicamente, si bien había funcionarios de la UCR dentro del gobierno de Cambiemos, me parece que cada uno tiene un grado de responsabilidad que le corresponde. Macri como presidente de la nación era la autoridad máxima, todos sabemos que hoy el gobierno de Alberto Fernández aparece como echando culpas de todo al gobierno de Cambiemos siendo que la pobreza, la desocupación, la inflación son problemas que como dice Mario Negri, ‘nos viene haciendo goles a todos los gobiernos’, más allá de eso el ex presidente se tiene que hacer cargo del grado de responsabilidad que le corresponde y nosotros como Unión Cívica Radical también, no ayuda muchas veces esto, pero lo tomo como de trascendido, de comentario, no escuché el audio ni el video pero si ocurrió en esa línea creo que el ex presidente se tiene que hacer cargo como máxima autoridad y no delegar culpas a la UCR que sigue teniendo en el frente opositor un rol más que importante y durante el gobierno de Cambiemos cumplió un rol activo principalmente en el Congreso de la nación donde hemos acompañado las iniciativas dando la discusión, tratando de traer de alguna manera responsabilidad a muchos planteos que se hacían dentro del gobierno como los que venían de la oposición. El radicalismo sin lugar a dudas tuvo un sentido de responsabilidad y estuvo a la altura de las circunstancias para dar respuestas muchas veces a la necesidad de todos los argentinos», finalizó Arce.