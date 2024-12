La reestructuración de los subsidios energéticos afecta a los hogares más vulnerables, afirman

En el marco del IV Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), celebrado en el salón Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, más de 30 representantes de todo el país expresaron su preocupación por la situación actual de los subsidios a la energía, particularmente sobre el impacto negativo que está teniendo en los hogares más vulnerables.

El defensor del pueblo de la provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca dialogó con el Grupos de Medios TVO y destacó la urgente necesidad de que la Secretaría de Energía de la Nación incluya a todos aquellos usuarios que antes de la reestructuración de los subsidios (mediante el Decreto Nº 465/24) se encontraban en la Categoría de Usuarios N2.

Según Gialluca, estos usuarios ahora se enfrentan a tarifas plenas, lo que ha generado un grave problema, dado que muchas de estas familias no cuentan con la capacidad económica para afrontarlas. Esto, advirtió, podría llevar a muchos hogares a quedar sin acceso a un servicio público esencial como la electricidad.

Además, el Ombudsman mencionó que la implementación de la inscripción al Régimen de Acceso a Subsidios a la Energía (RASE) está resultando un obstáculo adicional.

El proceso, que exige realizar la inscripción de manera virtual y personal, sigue generando dificultades a los sectores más vulnerables, que muchas veces no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias o no pueden desplazarse para completar el trámite.

Por otro lado, el Plenario también abordó un tema ambiental crítico.

El Defensor del Pueblo de Misiones solicitó la intervención de la Cancillería Argentina y la Secretaría de Ambiente de la Nación, liderada por Daniel Scioli, para gestionar la protección de las aguas del Río Paraguay.

Los representantes denunciaron el uso intensivo e indiscriminado de agua por parte de emprendimientos industriales arroceros, lo que afecta gravemente a las comunidades ubicadas aguas abajo, quienes dependen de la preservación de este vital curso hídrico internacional.

El Defensor del Pueblo del Chaco, Dr. Bernardo Voloj, y su par de Santa Fe, Lic. Gabriel Savino, se sumaron a estas preocupaciones, señalando el retroceso en materia ambiental que enfrenta el país.

En ese sentido, propusieron la creación de un mapeo que abarque toda la Cuenca del Plata, una de las más importantes del mundo, que atraviesa cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El objetivo es impulsar medidas para evitar mayores deterioros en los cursos hídricos de la región, fundamental para la seguridad ambiental y económica de los países involucrados.

El IV Plenario concluyó con un firme compromiso de seguir trabajando en estas problemáticas, buscando soluciones que garanticen la justicia social y la sostenibilidad ambiental para las generaciones futuras.