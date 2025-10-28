La reflexión de Airbag en la televisión española sobre el dinero que se hizo viral

Airbag, la banda integrada por los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, haciendo gira por el país, Latinoamérica y por Europa y preparando su cuarto estadio River del año, donde planean cerrar el año de la mejor manera posible. En este contexto, estuvieron en La Revuelta, el programa conducido por David Broncano en la televisión española, y respondieron a la clásica pregunta del ciclo.

Desde que arrancó hay una consulta que se repite programa a programa y tiene que ver con cuanto dinero tiene el invitado en el banco y, como sucedió con otros argentinos, se mostraron incómodos a la hora de tener que responder. Por esta razón, Gastón, el mayor de los hermanos, tomó la voz cantante: “Cada uno tiene su casa, sus autos y eso, hoy en día en Argentina, eso es ser un rico. Calculo que en muchos lados también”, comenzó diciendo el bajista de la banda antes de aportar su mirada de la actualidad.

“No por el gobierno actual, sino por todos los gobiernos, incluyendo el actual, porque es una historia larga de nuestro país», analizó, y se mostró empático: “Mucha gente no la pasa muy bien y la música, cuando te va bien, es realmente generosa y cualquier número que digas puede ser mucho“, contempló.

“Por lo menos como yo lo vivo me pasa que hablar de dinero, siento que no es justo la sociedad como está hecha, entonces me cuesta decir una cifra”, aseguró Gastón, de reconocida militancia social. Este fragmento de la entrevista no tardó en volverse viral en las redes sociales y los fanáticos de la banda de rock no dudaron en destacar la actitud que tomó el bajista ante la pregunta.

“De pie y en silencio porque Gastón volvió a dar una entrevista como la historia manda”; “Es que Gastón es todo lo que está bien en este mundo, el presidente de la banda, el chad, el jefe, todo”; “Gastón Sardelli, Ministro de Economía de Airbag”; “es un placer escucharlo hablar al señor Gastón Sardelli pido que este presente en todas las entrevistas”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en X.

La charla no solo giró en torno al presente y los éxitos de la banda. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el conductor quiso conocer las raíces de la inspiración musical de los Sardelli. Patricio fue el encargado de responder: “Nuestra abuela. La abuela cantaba muy bien”. Así describió cómo, sin dedicarse profesionalmente a la música, llenaba la casa de tango, música y canciones mientras cocinaba, y el ambiente familiar se impregnaba de guitarras y bandoneón, convirtiendo cada encuentro en algo festivo.

Con nostalgia, Patricio contó que su abuela ya falleció hace algunos años, pero alcanzó a presenciar los primeros grandes shows del grupo: “Sí, lo disfrutó. Fue a un par de conciertos grandes”, aseguró. Broncano rescató la importancia de esa presencia: “Es bonito eso, cuando pasa que los abuelos muchas veces se pierden la vida entera de sus nietos, pero por lo menos a ustedes pudo verlos unos años antes de morir”, señaló el conductor, algo que fue reafirmado por el cantante y guitarrista.

La conversación sumó detalles de las raíces de la abuela, aportados por Gastón: “Su origen es de la zona de Alicante”. Patricio añadió: “Incluso ella hablaba la mitad catalán también. Su barrio era Villajoyosa”. Cabe recordar que la abuela, llamada Blasa pero más conocida como Porota, falleció en el año 2015 y en estos 10 años que pasaron los hermanos la siguen llevando en la memoria.