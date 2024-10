La reflexión de Cinthia Fernández en su festejo de cumpleaños: “Hacía rato que no me sentía así”

En un gran momento personal, enamorada y comprometida con Roberto Castillo, Cinthia Fernández decidió que era el momento para hacer un gran festejo de cumpleaños, algo que por un motivo u otro venía postergando. Empujada por un hermoso sábado de sol, pero también por una situación de plenitud, la panelista celebró junto a su pareja, sus hijas Charis, Bella y Francesca y un grupo reducido de amigos.

El encuentro tuvo lugar al aire libre, con juegos inflables para los más chicos en el amplio jardín de su vivienda. La homenajeada sorprendió con un outfit elegante, un vestido largo blanco de tela ligera, con botones en la parte frontal y una abertura alta en la falda que dejaba una pierna al descubierto. Una señal de aplomo quizás, en un momento en el que todo parece haberse alineado en su vida, tal como lo describió en una publicación en sus redes sociales.

“Hace años no festejaba porque es pegado al de las nenas”, explicó en referencia a las gemelas, que cumplen cuatro días después. “Siempre lo dejaba de lado, me daba fiaca, se me iban las ganas, no lo sentía. Rompí la racha y me hizo feliz”, justificó. A continuación, la bailarina hizo referencia al contexto en el que se realizó la celebración. “A pesar de que la mayoría se escapó por el fin de semana largo, o trabajaba, la verdad no me arrepiento porque disfruté a los amores de mi vida, y a mis amigos como hacía rato no me pasaba”.

Entre fotos con los invitados y el momento más esperado de los deseos y las velitas, Cinthia se propuso “celebrar la vida” y le agradeció especialmente a su prometido: “Gracias amor por estar en todo e incentivarme a festejar y siempre buscar la manera de hacerme feliz. Te amo”, concluyó.

Lo dicho, Cinthia está celebrando un cumpleaños muy especial, el primero junto a su pareja, Roberto Castillo, con quien se comprometió recientemente en las playas de México. El 11 de octubre, el día de su nacimiento, recibió un saludo del abogado en el que expresó su amor y plenitud por su relación. “Te amo y te agradezco, y le agradezco a la vida por hacernos coincidir. Te mereces ser feliz hoy y siempre. Acá siempre vas a tener un hombre dispuesto a amarte y a trabajar por los nuestros”, escribió el letrado, quien también compartió imágenes de su reciente viaje con la modelo.

Este gesto fue recibido con entusiasmo por Cinthia, quien respondió con palabras de amor y agradecimiento, describiendo a su pareja con palabras románticas. “¡Te amo! Sos mi regalo más sorpresa, más especial, más hermoso y más perfecto que me pudo dar esta vida. Este es mi primer cumple especial rodeada de esta familia que se agranda. Nunca te olvides lo que te amo”, expresó la bailarina, entre imágenes de la escapada en la que se comprometieron.

Además, fiel a su estilo desenfadado, la modelo se divirtió en sus redes al poner un video de ella soplando las velitas mientras una de sus hijas le acercaba un espejo. Al final, parte del gag terminó fingiendo un desmayo. “¡Feliz cumpleaños a mí! Sin dudas un año y un cumpleaños muy especial rodeada de amor de mi familia que se agranda, de mis amigos que siempre están y del tiempo que no se detiene y asusta, pero enseña a disfrutar cada vez más lo máximo que se pueda de esto que nos prestaron a todos… ¡la vida!”, escribió, en tono reflexivo.