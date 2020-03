La reflexión de Florencia Peña por el coronavirus: «Esta pandemia deja al descubierto que como sociedad estamos en el horno»

Compartir

Florencia Peña utilizó sus redes sociales para mostrarse muy dura con aquellas personas que incumplieron la cuarentena obligatoria o que aprovecharon los días de aislamiento para irse de la ciudad a descansar a la playa.

“¿Qué hacen? ¿Se dan cuenta que esta pandemia deja al descubierto que como sociedad estamos en el horno? ¿Tan mierdas podemos ser ? Después tiran la pelota para afuera. Tristeza infinita”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter en alusión a la noticia: “Largas filas de autos para ingresar a Pinamar y Villa Gesell en medio de la cuarentena preventiva por el coronavirus”.

Luego, una usuaria le comentó que en Rosario mucha gente había aprovechado la cuarentena para ir al shopping y a la costanera a pasear y la ex Casados con hijos fue contundente: “Somos un desastre. Hay que obligarlos a no salir. Es la única”.

Pero además, aprovechó para contar que la situación de muchos colegas no es nada fácil ante la pandemia, ya que como mucha gente que trabaja por su cuenta, si tiene sus tareas suspendidas, no cobran: “Hay tanto prejuicio con nuestra profesión . Hay tantos actores sin trabajo. Cada vez hay menos. No se fijen en los poquitos a los que les va bien. Hay muchos que no tienen laburo. Ahora se corto entera la actividad. Cómo vos, como muchos. Beso y que salgamos rápido de esta”.

Anteriormente se había referido a aquellas personas que al regresar del exterior incumplieron con la cuarentena obligatoria de catorce días y que a partir de su irresponsabilidad, contagiaron a otros.

“Todos los casos que tenemos en Argentina, los importaron argentinos que se cagaron en todos. provincias infectadas por la irresponsabilidad de unos pocos. Es en estos momentos donde se pone muy en juego qué clase de sociedad somos. Nos cuidamos entre todos. Es la que va. Muchos no la hicieron (la cuarentena). Casos de gerentes, médicos , abogados. Esos son los contagios q se podrían haber evitado”, escribió.

Si bien ella es kirchnerista, esta vez pidió dejar de lado las banderas políticas en pos de tomar acciones con el fin de evitar el avance de la pandemia en el país. “Hay discusiones tan estériles por estas horas, con gente que insiste en poner por delante su odio anti peronista. No hay grietas posibles. El mundo está dado vuelta. Se están muriendo miles por día. No cabe más que ser conscientes y estar unidos”.

Mientras la actriz hizo un llamado a tomar conciencia, otros artistas, como fue el caso de Aníbal Pachano, se mostraron en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno: “Soy un paciente de mucho riesgo pero no le tengo miedo al coronavirus. Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack. No tengo ninguna restricción por ahora. Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Soy consciente de que tengo mucho riesgo pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. No me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea”.

Luego el coreógrafo pidió dejar de lado el miedo, ya que una de las causas de su cáncer era justamente el temor y agregó: “Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente. Una cosa es la precaución y otra el panic attack”.

De inmediato a través de sus redes sociales Graciela Alfano lo trató de “ignorante y peligroso” y explicó: “Ignora los protocolos de los organismos mundiales de la salud para contener el coronavirus. Peligroso porque lleva a la gente que lo escucha a actuar en detrimento del bien común”.