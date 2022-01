La reflexión de Gianinna Maradona a casi un mes de su separación de Daniel Osvaldo

Compartir

Linkedin Print

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se separaron el 24 de diciembre de 2021, luego de varias idas y vueltas. En medio de fuertes rumores de separación, la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona confirmó su distanciamiento del cantante de Barrio Viejo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mientras la hermana de Dalma Maradona atraviesa el duelo, publicó en sus redes sociales una profunda reflexión sobre la vida, el amor y la muerte escrita por otra persona, pero que reflejan sus sentimientos. “Nos quisieron hacer creer que lo simple es poca cosa, que hay una verdad para todo, una definición, una certeza, una forma correcta, una respuesta absoluta”, señaló en el comienzo del mensaje.

“La única certeza es la vida. Y la muerte. Y la única obligación que tenemos, lo único que nos debemos, es llegar a la segunda certeza habiendo vivido con todo, habiendo aprendido a dudar para elegir, sentir y amar como se nos dé la gana, digan lo que digan, y hagan lo que hagan por hacernos creer, lo que en verdad… no importa”, finalizó el posteo que realizó en sus historias de Instagram.

El ex jugador de fútbol tomó una drástica decisión y cerró su cuenta de Instagram luego de que Gianinna contara el fin de su relación amorosa. “Ya se lo mandé a él, por eso lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, estoy soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no”, escribió sobre una foto en blanco y negro en la que se la veía abrazada al músico. Y reprodujo la misiva que le envió a quien fuera su pareja durante un año.

“Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto…Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, ¡como lo dijimos mil veces! Saluuuuu’ por eso. Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece”, señaló.

También dio detalles de la fecha exacta de la ruptura: “El 24 elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya! Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo”.

“La grandeza de lo siempre que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el or… Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser”, finalizó la ex de Sergio Kun Agüero.

Cabe recordar que el 24 de diciembre Gianinna y Daniel Osvaldo tomaron un vuelo con destino a Miami en plan de descanso. Sin embargo, lejos de vivir unas románticas vacaciones, como tenían pensado, esa misma noche terminaron poniéndole punto final a su noviazgo y cada uno siguió su camino.

Compartir

Linkedin Print