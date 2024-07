La reflexión de Marina Calabró sobre los fracasos sentimentales tras su separación de Barbano

Marina Calabró compartió recientemente una profunda reflexión tras su separación de Rolando Barbano. En su programa radial por El Observador (FM 107.9), la periodista habló sobre cómo ha encontrado consuelo y fortaleza en la lectura de libros de autoayuda, en particular los del autor Bernardo Stamateas.

“Estoy re autoayuda… Hay muchos libros de Bernardo Stamateas que ayudan y están buenos. ‘Resultados extraordinarios’, es un gran libro de Bernardo que es superación y fracasos exitosos”, comentó Calabró. La conductora destacó cómo estos textos han sido clave para ella en momentos difíciles, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el éxito y el fracaso.

Marina explicó una de las ideas que más le impactó de Stamateas: “¿Sabés qué dicen fracasos exitosos? Dice que el fracaso no está en el resultado de la acción, sino en no haber capitalizado el tránsito qué te llevó hasta el resultado no deseado, digamos”.

La politóloga profundizó sus dichos, subrayando que la verdadera esencia del fracaso radica en no aprender de las experiencias. “Si uno puede capitalizar el tránsito hacia lo que vulgarmente llamamos ‘fracaso’, es éxito. Por eso habla de fracasos exitosos. Si vos capitalizás la experiencia, para no repetirla, para salir fortalecido, para estar mejor, para… desde elegir mejores trabajos hasta mejores relaciones, lo que fuere. Bueno, no hubo tal cosa como un fracaso o hubo un fracaso exitoso”, reflexionó.

Estas palabras reflejan el proceso personal de Calabró, quien ha utilizado la sabiduría de Stamateas para reinterpretar sus experiencias pasadas y enfrentar su separación con un aprendizaje de crecimiento personal. Enfrentar los desafíos y aprender de ellos se ha convertido en un mantra para ella, marcando una nueva etapa en su vida.

La historia entre Marina Calabró y Rolando Barbano tuvo varios capítulos: tras las idas y venidas públicas, la pareja se separó y días después la periodista oficializó su salida de Lanata sin filtro (Radio Mitre), donde compartía espacio con el especialista en policiales. Su renuncia tomó por sorpresa a sus compañeros y la prensa que estaba expectante tras su discurso en los Martín Fierro de Radio 2024. Cerrada esta etapa, la columnista decidió tomarse un descanso de su trabajo en radio El Observador y armó sus valijas para irse a Miami.

Con respecto a sus días en esa ciudad, Calabró disfrutó de las blancas arenas y aguas cristalinas de la ciudad estadounidense. Esta travesía no fue realizada sola, sino que contó con la compañía de su hija Mía, quien la apoya incondicionalmente en todos los proyectos de vida, y también de algunas de sus amistades. A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió algunas fotos de su escapada, y una en especial se robó la atención de los internautas.

Sobre un nuevo proyecto laboral tras su salida de Mitre, Calabró no quiso dar muchos indicios: “Algo hay, pero estamos viendo compatibilidades de horarios y exclusividades con otros trabajos. Me han llegado varias propuestas, pero hay una especialmente que me gusta mucho y que también me dan ganas para trabajar con alguien que quiero desde hace mucho tiempo”, reveló la periodista, aunque sin revelar nombres propios.