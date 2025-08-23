La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

La historia sentimental que unió a Luciano Castro y Flor Vigna entre 2021 y 2024 atravesó distintas etapas frente a las cámaras y ante la opinión pública. Durante su noviazgo, ambos expusieron su relación y cuando terminaron, en un principio, todo pareció suceder en paz y armonía. Sin embargo, el paso del tiempo reveló algunos trapos sucios que habían quedado adentro de la casa. Y la calma dio paso a la tormenta. En los últimos días, Flor aseguró que estaba “re loco” y que necesitaba ayuda. En este contexto, las cámaras fueron a buscar a Sabrina Rojas, exesposa y madre de dos de los hijos del actor, para consultarle sobre el tema.

En Intrusos (América TV), Rojas se negó a dar su opinión sobre los dichos de la bailarina. “No voy a hablar de eso”, fue el contundente comienzo de la entrevista con el programa del mismo canal donde trabaja. No obstante, con la intención de que cuente su propia experiencia, le preguntaron por las infidelidades y entonces, ahí se explayó sobre cómo reaccionan la sociedad y los medios cuando una mujer es la que asume el engaño.

“Siempre se apunta a la cornuda, se quiere saber cómo está, cómo se siente. Y mientras tanto, el hombre anda suelto. A mí, por ejemplo, me hacen preguntas con otra intención de las que quizás le hacen a mi exmarido», arrancó la conductora de Pasó en América.

La reflexión de Rojas apuntó hacia el modo en que, ante la exposición pública de estos casos, suelen colocarse etiquetas principalmente sobre el género femenino. “Siempre la historia es que las locas somos nosotras y yo siempre digo: ‘¡Si supieran!’. Siempre el hombre es el superado“. Consultada sobre la razón de la supuesta protección que sus colegas mujeres tendrían para con el actor, la conductora reiteró su decisión de no ahondar en más detalles ni expresar otras opiniones: ”No voy a hablar de él. No me quiero meter a hablar porque no quiero estar en los portales“, argumentó para finalizar.