«La reforma de la Constitución es con el solo efecto para que Insfrán obtenga un mandato más»

“Saben que la Corte tiene serios fundamentos para dictar la inconstitucionalidad de la actual, por eso pretenden reformar la Constitución entre gallos y medianoche”, aseguró Buryaile.

“Este proyecto de reforma constitucional provincial, es totalmente inconstitucional porque viola los artículos 91 y 127 de la Constitución Provincial”, sentenció el ex diputado nacional. Y agregó: “El proyecto del peronismo viola el art. 91 cuando pretenden que funcionarios del poder ejecutivo o legislativo, sea nacional, provincial o municipal pueden ser convencionales, cuando la Constitución provincial lo prohíbe claramente. A su vez este proyecto de ley de reforma constitucional viola el art 127, porque no especifica los artículos de la Constitución que se pretenden modificar, sino más bien declara la necesidad de modificar la totalidad de los artículos, violando justamente el artículo 127 de la Constitución de Formosa, que claramente afirma que se debe especificar que artículos se pretenden reformar.”

Además, advirtió: “Llegamos a esta situación porque el radicalismo conjuntamente con el MID vienen planteando hace tiempo la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, por eso llegamos a esta instancia. Nosotros queremos que se reforme y modernice la Constitución, pero con una cláusula que diga no más a la reelección indefinida de Insfran, del vicegobernador y de los intendentes.”

“Esta es la tercera reforma constitucional en Formosa desde la vuelta de la democracia. Dicen que la Constitución no está actualizada, cuando cada 10 años la quieren cambiar. Esto es una cachetada al sentido común y a la realidad”, expresó el dirigente de la UCR.

Buryaile aseguró: “La oposición tiene que estar junta, más allá de algunas vanidades que hay en algunos actores, la oposición tiene que estar junta para rechazar cualquier otra modificación que la sociedad necesita”. El referente formoseño comentó que “la sociedad lo que quiere es no más reelecciones y que le resuelvan los problemas, el resto es un problema del peronismo que quiere perpetuidad en el gobierno. Todas las reformas han sido impulsadas por el peronismo con el solo objeto que es modificar la duración de los mandatos”.

Y cerró expresando «esta declaración de necesidad de reforma, no solo es una burla, sino que es absolutamente inconstitucional desde todo punto de vista”.