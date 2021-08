La región atraviesa un “periodo climático adverso” por falta de lluvias

Compartir

El administrador de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), ingeniero Horacio Zambón, advirtió que la región Norte que implica a la Cuenca del Plata y el Gran Chaco Americano, atraviesa “un periodo climático adverso” por la falta de precipitaciones.

“El Servicio Meteorológico Nacional, que es nuestra entidad madre a nivel Nación, realiza pronósticos trimestrales, el último que se ha recibido fue para agosto, septiembre y octubre y el informe habla de precipitaciones normales y por debajo de lo normal”, indicó.

Y aclaró: “Normal, habría que entenderlo también el informe para esta zona, porque estamos en invierno y lo normal es que no haya lluvias, entonces tendríamos que ir en la segunda parte de la frase: por debajo de lo normal”.

En ese sentido, Zambón señaló que “sin dudas” el informe habla de la presencia del periodo de primavera, “muy pronto a suceder”, pero advirtió que “las probables precipitaciones que ocurran estarían por debajo de las esperadas”.

“Comparando con el año 2020 este es un periodo de seca muy parecido y las precipitaciones habían llegado recién en octubre, el 15 de ese mes habíamos tenido el primer frente de tormentas y así en forma sucesiva con una semana de separación fueron sucediendo una y otra vez, con valores milimetrajes muy humildes, muy pobres”, recordó.

Y argumentó: “Pero llegando al mes de noviembre comenzaron a tener valores importantes de consideración como para ir revirtiendo esa situación. En mi entender se podría llegar a dar un escenario muy similar. Pero no habría que dejar de lado un peor escenario del que estamos previendo”.

Por otro lado, el responsable del área manifestó que algunos cursos fluviales, como el caso del río Paraguay, el año pasado, en la última semana de octubre, tuvo valores negativos de hasta 50 centímetros por debajo del 0.

“Hoy en día el puerto local, en la mañana registro 53 centímetros de altura positiva, o sea que estaríamos con una diferencia en términos generales de un metro a lo que sucedió el año pasado”, explicó.

Y profundizó: “En ese metro nos tenemos que ajustar con las plantas de Clorinda y Formosa fundamentalmente, estamos en contacto directo respecto de pasar la información y analizar la operatoria que hace Aguas de Formosa en el abastecimiento de agua a la localidad capital”.

En cuanto al río antes mencionado, Zambón dijo que el efecto sostenido de descenso es “prácticamente de dos centímetros por día”, no sólo en el puerto local, sino a través de todo el tramo de su cuenca.

“Desde puertos brasileros hasta puertos paraguayos y los dos nuestros del Pilcomayo y Formosa y Las Palmas, antes de su desembocadura en el sector de confluencia conocido como la unión del Rio Paraguay con el Paraná en el sector de Isla del Cerrito”, especificó.

Por último, se refirió a la situación del río Paraná y esbozó que también está pasando por una seca similar a la del año 1944.

“Ocurrió una seca muy parecida con curvas prácticamente iguales, con lo cual habría que esperar, y viendo como fue en ese año, que tengamos varios meses todavía con un registro muy por debajo que tenemos con el efecto sostenido de descenso”, concluyó.

