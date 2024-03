«La reina de las lágrimas»: las expectativas del elenco sobre el nuevo k-drama de romance en Netflix

Para la gente y las cámaras, el matrimonio de Baek Hyun Woo y la heredera Hong Hae In era el final idílico de una telenovela. Una millonaria se enamora de un joven empleado. Dos clases sociales se cruzan por el poder ferviente del amor. Pero — tal y como pasa en la vida real— la verdadera prueba llega después de decir “sí acepto”. Esta es la premisa de La reina de las lágrimas (Queen of Tears), la serie coreana que acaba de ingresar a Netflix este sábado 23 de marzo. Previo a su estreno, cuatro integrantes del elenco conversaron con Infobae y otros medios de la región en una rueda de prensa.

La producción de tvN está respaldada por un robusto equipo creativo. El guion está acreditado a Park Ji-Eun, quien también fue escritora de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, uno de los k-dramas de romance más famosos de esta era. Asimismo, la dirección es compartida entre Jang Young-Woo (Dulce Hogar) y Kim Hee Won (Vincenzo).

La realidad post-matrimonial

Los roles principales están a cargo de Kim Soo Hyun (Está bien no estar bien) y Kim Ji Won (Mi diario de liberación). Es la primera vez que ambos trabajan juntos en una misma producción, y más aún como pareja casada. “Soy una gran fan suya. Vi mucho de su trabajo antes. Cuando me dieron la noticia, incluso antes de que nos conociéramos en persona, estaba muy nerviosa y emocionada”, comentó la actriz de Descendientes del sol sobre su colega. “Él resultó el compañero perfecto para trabajar. Disfruté mucho el rodaje”.

La historia de amor de sus personajes atraviesa por etapas contrastantes, casi tan disímiles como los estratos socioeconómicos en que nacieron. “Ambos estuvieron profundamente enamorados al inicio, y por eso se casaron. Pero ahora, con toda clase de caos presentándose, los personajes pasan por muchos altibajos”, explica Kim Soo Hyun.

Luego de tres años de matrimonio, su lujoso hogar es un espacio que solo transmite agobio y distanciamiento. Hyun Woo, que antes era extremadamente amable con su novia, ahora se siente completamente infeliz. A pesar de que le dicen que es afortunado por haber encontrado una familia política adinerada, esa es una carga para él. Además, un tema no resuelto en los primeros años de su matrimonio ha creado una herida profunda en él.

Por otro lado, Hong Hae In, directora ejecutiva del Conglomerado Queens, también se siente desdichada y sola. A diferencia de su esposo, ella oculta sus sentimientos con una fachada de frialdad y estoicismo.

Al borde del divorcio, una trágica noticia sacude nuevamente a la pareja, que tendrá que evaluar y replantear el futuro de su vínculo.

Un elenco de estrellas

La reina de las lágrimas marca el regreso de Kim Soo Hyun, a quien medios coreanos describen como el actor mejor pagado de la industria. Con un portafolio que abarca títulos de gran fama en América Latina, como Dream High, Mi amor de las estrellas y Está bien no estar bien, el artista había estado ausente de la pantalla chica por casi cuatro años.

“Elegí este proyecto no solamente porque era una comedia romántica. En realidad, mi meta siempre ha sido que la gente ría y llore con mi trabajo. Casualmente esta es una romcom, y estoy feliz de ser parte de ella”, dijo sobre esta serie. “Espero que la gente de América Latina vea a mi personaje como un chico dulce. Me gustaría que este drama y mi personaje sean un ícono de la dulzura”, agregó.

Cuando se ve la descripción del personaje de Kim Ji Won, es inevitable recordar a uno de sus roles más famosos: Rachel en The Heirs (2013). Hace una década, le tocó personificar a una obstinada heredera, que conjugaba su elegante apariencia con una actitud distante. En La reina de las lágrimas, la belleza de Kim Ji Won brilla indiscutiblemente, pero también es notoria la evolución que tiene en las aristas emocionales de su personaje.