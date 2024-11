Con su presencia Kristalina Georgieva le dio otro ritmo a las discusiones sobre el financiamiento para mitigar el cambio climático. La jefa del FMI desplegó su simpatía mientras iba recorriendo pasillos kilométricos del Estadio Olímpico de Bakú, convertido en la sede de esta COP 29.

Cuando Clarín y La Nación le consultaron sobre cómo marchan las negociaciones con el país, Georgieva ya estaba enterada de la designación de Alec Oxenford como embajador en Washington, que se había conocido una hora antes. Todo un indicio de cómo sigue, aún no estando en Washington, las novedades de Argentina, su principal deudor.

-¿Falta mucho para un nuevo acuerdo?, se le preguntó.

-La relación con Argentina va muy bien, me entusiasma la marcha de la economía, no veo problemas, dijo.

La respuesta fue escueta en su respuesta dado que la aguardaban para una charla sobre el tema principal de la Cumbre, cómo se financian la transición energética y las pérdidas que están provocando las catástrofes climáticas.

De esa manera, la directora general del FMI evitó referirse a los puntos que distancian a la Argentina del Fondo que critica la permanencia del cepo y del dólar especial para los exportadores que se conoce como dólar blend, que contiene un 20% de dólar libre y el 80% al oficial. Aunque el “entusiasmo” está vinculado con el superávit fiscal y financiero y la baja de la inflación.

En el debate en el que participó, la jefa del FMI ofreció definiciones que bien pueden aplicarse a la Argentina. Así, se mostró muy partidaria de avanzar en la pelea contra el cambio climático y reclamó acelerar, “sino vamos hacia un mundo en el que no me gustaría vivir”, soltó.

Y a la hora de hablar de inversiones, señaló: “Lo mejor es tener buena políticas y así se atraen las inversiones. La mayor oportunidad está generada por la confianza, lo hicieron Chile, Uruguay y Vietnam construyendo instituciones, con acuerdos políticos estables. Nosotros trabajamos con los países para las buenas políticas hacia la inversión privada”.

Cuando subió al estrado en el stand que comparten aquí el FMI y el Banco Mundial, Georgieva se enfrentó a una pregunta incómoda: ¿Cómo se va a llevar con Donald Trump?, le dispararon en el debate en obvia alusión a la posición de rechazo al cambio climático expresada por el presidente electo de Estados Unidos, que comparte Javier Milei.

«Tenemos una tradición de trabajar con todos en Estados Unidos, con el Gobierno y el sector privado y su gran innovación. Y respecto a mitigar el cambio climático, hay un propósito en las empresas de seguir avanzando de no volver a atrás. Han cambiado numerosos gobiernos en el mundo y nosotros vamos a trabajar con todos ellos», respondió Georgieva.

La jefa del FMI estuvo en el panel con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga y la titular del banco europeo de inversiones, Nadia Calviño.

Precisamente Calviño, con partida de nacimiento en España, señaló: “No podemos perder tiempo en discutir las diferencias lo mejor es ir juntos para tener el máximo avance”, soltó. La tragedia de Valencia es tema de conversación permanente en esta Cumbre.

“Hay urgencia y hay que moverse, si la reacción se demora, el riesgo es alto, tenemos que mitigar con una sensación de urgencia. Y hay muchos ejemplos. En Brasil hubo una financiación a largo plazo y se logró una transformación masiva. El sector privado tiene un papel clave.Y debe haber confianza para que sea predecible. Nuestros organismos trabajan juntos. Y tenemos que hacer lo máximo posible. Aquí se habla de grandes montos en financiamiento, son montos globales, no es mucho y hay que incluir al sector privado”, sostuvo Georgieva.

Hacia el final contó lo que espera de la próxima Cumbre que se realizará en Belén, en las puertas del Amazonas. Lo dijo de este modo: «Hay que cerrar las diferencias, pensar en grande con una mayor ambición, sino vamos a un mundo en el que yo no quiero vivir”.