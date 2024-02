«La Resolución 7/24 es una norma nacional donde la provincia de Formosa no tiene injerencia»

La doctora Claudia Villarruel, administradora del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), aludió a la Resolución N° 7/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, dejando en claro que en dicha medida que establece nuevos valores de la energía eléctrica, la potencia y el transporte, “ni la provincia de Formosa ni la empresa distribuidora REFSA ni el Ente Regular participaron”.

En tal sentido, la funcionaria indicó que “la nueva norma emitida por el Gobierno de Javier Milei establece un aumento del 420% en lo que es la energía, lo que golpea fuertemente a la industria y las pymes, además de que quita el subsidio a la educación y la salud, así como también al alumbrado público”.

De la misma manera, “se establece una limitación en el subsidio de la estacionalidad, que era hasta 600 kilovatios/hora durante el verano y lo reduce anticipadamente en el mes de marzo”.

“Todas estas medidas y políticas son una decisión del Gobierno Nacional”, reiteró y recalcó que “la provincia de Formosa no tiene injerencia, porque no fija estos precios”.

Clarificó ello ya que “hay una campaña para generar confusión en el usuario, en donde quieren trasladar la responsabilidad de los aumentos en los precios a la provincia, cuando no es así”.

“Se habla desde un desconocimiento total porque la Resolución 7/24 es una norma nacional y una decisión política del Gobierno de Javier Milei”, marcó, recordando que esto ya vivió en la gestión de Mauricio Macri, “cuando se produjo un alza de 2600% en el precio de la energía mayorista”.

No obstante ello, igualmente desde el EROSP “venimos trabajando sobre el impacto que va a tener, sobre todo, en las industrias y los comercios”, informó, a la vez que precisó que “el aumento en el transporte de la energía es de más de 1253% y en los precios de la potencia de 3252%”.

Y advirtió que esto “se trasladará directamente a precios”, impactando de lleno en las pymes, los comercios y los consumidores.

Explicó a continuación que en el caso de los precios estacionales de energía, conforme el marco regulatorio de la Ley 1121, no se le exige al Ente Regulador realizar una audiencia pública para trasladar estos costos, “porque son nacionales que se los fija a través de la mencionada resolución por un organismo nacional”, por lo tanto la empresa distribuidora y el Ente deben trasladarlos al cuadro tarifario.

Consultada sobre cuándo tendrá impacto la medida, dijo que se prevé que sea “en los meses de marzo-abril”.

Esfuerzo Formoseño

A su vez, puso de relieve que el Gobierno provincial “está cerca de la gente”, tal como fue durante la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, “cuando éste quitó la tarifa social”, creando el Programa Provincial Esfuerzo Formoseño, con el cual “se contuvo a más de 62 mil familias formoseñas que habían quedado sin el subsidio”.

Y subrayó que este programa sigue vigente y se sostiene con recursos del Tesoro Provincial, mediante el cual “el Estado subsidia a los usuarios como jubilados, pensionados, personas con discapacidad y electrodependientes”.

“Para gestionarlo, las personas tienen que acercarse al Ente Regulador, que es el que otorga ese subsidio, llevando sus facturas de servicio, copia de DNI y si es pensionado, jubilado o discapacitado, acreditar esa situación con una documentación, o bien con una exposición policial donde manifieste la escasez de recursos”, pormenorizó sobre los requisitos.

Finalmente, confirmó que, en términos de recursos, Esfuerzo Formoseño representa un desembolso de más de 60 millones de pesos por mes, el cual “se va ajustando cuando los precios suben desmedidamente”.