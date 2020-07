La respuesta de Cande Tinelli cuando le preguntaron cómo es su relación con Guillermina Valdés

Compartir

Candelaria Tinelli siempre se muestra activa en las redes sociales. La hija de Marcelo decidió responder en las últimas horas diferentes preguntas que le fueron realizando sus segudiores a través de su cuenta de Instagram. Las consultas fueron desde su relación con Guillermina Valdés hasta sus amores y el vínculo con su papá.

Tras la separación anunciada hace una semana por Tinelli, desde ese momento hubo un sinfín de rumores que indicaban que uno de los motivos de la ruptura era una supuesta pelea entre Cande y Guillermina. Es por eso, que una de las preguntas estuvo relacionada a este tema.

“La adoro a Guille Valdés”, afirmó con un corazón, desestimando todo tipo de especulaciones. Recordemos que el día que Marcelo decidió anunciar oficialmente la ruptura de su relación con su pareja, fue Candelaria la única de la familia que publicó un misterioso mensaje ese mismo día. Sin especificar un destinatario en particular, la joven diseñadora subió una foto acompañada por un breve mensaje.

“El tiempo. Todo. Locura”, se limitó a escribir la joven junto a una selfie que revela los tatuajes en su rostro, así como el cambio de color de su cabello -decisión tomada durante la cuarentena-.

Recordemos que este domingo, Guillermina Valdés celebró sus 43 años. Su primer cumpleaños separada, tras ocho años de relación con Marcelo Tinelli. “Cierro los ojos y el deseo más fuerte nos involucra a todos como humanidad. Cierro los ojos y deseo que sigamos aprendiendo. Cierro los ojos y deseo volver todos a abrazarnos. Mis 43”, fue el texto con el que acompañó una imagen de ella misma frente a una torta con mucha velitas.

En esta serie de preguntas, además, la diseñadora fue consultada por cómo toma las críticas a su papá Marcelo Tinelli e incluso a su familia, y la cantante contundente: “No leo nada. No uso Twitter ni leo mucho los comentarios de Instagram. Creo que se trata de volar alto y saber que el problema es de otro, no de uno”.

Sobre el amor, al parecer la hija de Marcelo Tinelli no está pasando por el mejor momento. “¿Seguis de novia? ¿Cómo están pasando la cuarentena?” fue otra de las preguntas que recibió de un usuario.

“De novia conmigo misma. La cuarentena la llevamos un poco así”, aclaró con un video junto a su hermano Lorenzo Tinelli y despertó los rumores de separación con su novio futbolista Federico Giuliani. Sobre el mismo tema, le preguntaron cúal fue su primer amor y ella aclaró: “Me va a odiar, pero Nacho Lecouna” y publicó una tierna carta de amor que le dedicaron escrita a mano tapando el el remitente.

“Me enamoré de lo diferente que sos, de tus cicatrices, de tu mal humor y también de tus defectos, de lo poco que te importa ser como otras personas, de tu luz infinita y también de esa maldita oscuridad que llega para recordarme que te amo incluso cuando te odias”, rezaba la carta.