La respuesta de Juana Viale a Carolina Papaleo por un comentario sobre la UBA

“Antes estudiar en la UBA era palabra santa”, había dicho la conductora de los ciclos de su abuela, Mirtha Legrand.

“Antes estudiar en la UBA era palabra santa”, opinó Juana Viale el último fin de semana en La noche de Mirtha Legrand, el ciclo que la tiene como conductora durante la cuarentena hasta que su abuela pueda retomar su trabajo. La actriz consideró que “hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde”.

Al escuchar las declaraciones de la hija de Marcela Tinayre sobre la Universidad de Buenos Aires, Carolina Papaleo utilizó su cuenta de Twitter para hacer un comentario al respecto. “Uff, estoy al horno. Según Juanita, caí en la escuela pública y es la segunda carrera que caigo en la UBA”, escribió la actriz en la red social en la que tiene casi 200 mil seguidores.

Junto a su mensaje, compartió el tuit de Aníbal Fernández en el cual recordó la nota sobre los dichos de Viale y también destacó un artículo de Infobae de junio de 2019 que indicaba que “por quinto año consecutivo, la UBA fue elegida como la mejor universidad de Latinoamérica”.

Al ver la mención de su colega en las redes sociales, Juana Viale utilizó la misma vía para contestarle a la actriz. “No te pongas así… Yo también estudié en la escuela pública”, aseguró la nieta de Mirtha Legrand.

Días atrás, Juana Viale había hecho un comentario sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el 20 de marzo y que en el último anuncio el presidente Alberto Fernández extendió hasta el 30 de agosto con el fin de evitar la transmisión del coronavirus. “Otro sábado más en la ‘no cuarentena’. No sabemos cómo decirlo ya. Yo ya no sé. Que alguien me diga… -reflexionó la conductora en el ciclo de El Trece- Señor Presidente, en qué fase estamos de la ‘no cuarentena’, o cómo hay que denominarla, por favor”.

Por otro lado, había considerado que “a veces el Presidente parece más un vocero que la persona que toma decisiones”. Y aseguró que en las últimas elecciones presidenciales le dio su voto a Mauricio Macri. “Si tuviera que volver a elegir, lo votaría también”, agregó y aclaró: “No soy macrista, Alberto me gusta mucho, lo que no me gusta de Alberto es lo que viene atrás”.

Por su parte, y ante sus declaraciones públicas, la actriz salió a aclarar que no es “operadora política de ningún espacio”. “Yo soy una ciudadana más. Amo a mi país más que cualquier otra tierra y me duele ver el hambre, el desempleo, la pobreza, los jubilados olvidados… Me duelen los abusos, me duele la violencia de género, me duele ver animales abandonados, maltratados… Me duele ver cómo saquean nuestra tierra. Me duele la intolerancia, la injusticia. Me duele que crean que deseo un mal. Me duele la grieta”.