La respuesta de Mariano Martínez a Marcela Kloosterboer que despertó polémica en las redes

Compartir

Linkedin Print

Fueron pareja en “Son amores” y recientemente compartieron elenco en “Separadas”. Los fanáticos no dejaron pasar un mensaje que el actor le dejó a su colega en sus redes sociales

En 2002, Marcela Kloosterboer y Mariano Martínez protagonizaron Son amores, ficción en la que tenían una romántica historia de amor. Sus escenas eran tan pasionales que traspasaron la pantalla y se convirtieron en la pareja del momento. Por aquel entonces, los rumores indicaban que los actores estaban en pareja fuera de guión. Sin embargo, 18 años después fue la propia actriz quien aclaró que, en verdad, jamás pasó algo entre ellos.

“La relación que tuvimos fue con ellos cuando hacíamos Son Amores, así que salimos con los hermanos Marquesi”, sostuvo la actriz, en mayo pasado, durante una transmisión en vivo por Instagram con su amiga Agustina Cherri, que fue su compañera de elenco en la ficción de Polka en la que también estaba Nicolás Cabré.

En enero de este año, Marcela Kloosterboer y Mariano Martínez volvieron a compartir elenco en una tira diaria: fueron parte de Separadas, hasta que en marzo tuvo que salir del aire ya que no se pudieron continuar las grabaciones por la pandemia del coronavirus. Seis meses después, la actriz comunicó que logró retomar su actividad laboral.

“Qué bien hace volver a trabajar”, escribió en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene dos millones y medio de seguidores- junto a una selfie dentro de su auto. Entre los miles de comentarios que recibió la actriz, se destacó la respuesta de Mariano Martínez, que celebró que su compañera tuviera una nueva fuente de ingreso. El actor dejó un mensaje con distintos emoticones de aplausos y manitos alabando en señal de agradecimiento por la difícil situación que atraviesa su rubro.

Sin embargo, los fanáticos de Kloosterboer malinterpretaron la reacción de Mariano Martínez y se lo hicieron saber sobre el mismo posteo. “¿Qué pasa, Marianito? ¡Picá!” “¡Está casada!”, “Muy feliz” (agregaron sobre el mensaje anterior) “¿Qué comentás? ¿querés pelea?”, fueron algunos de los mensajes que escribieron distintos usuarios. Otro, hizo referencia a la popular canción que interpretaba El Rey Sol Marquesi, su personaje en Son Amores: “Yo sé, yo sé… ¡Guarda que vengo!”.

Marcela Kloosterboer está casada con Fernando Sieling desde 2014. Juntos, son padres de Juana, de cuatro años, y Otto, de cuatro meses. Mientras que Mariano Martínez se separó de Camila Cavallo, en marzo pasado. El actor y la modelo tuvieron a Alma, de tres años.

Sin embargo, la situación sentimental del actor lejos tiene que ver con su respuesta buena onda hacia su ex comapñera de elenco quien, por caso, no hizo comentario alguno al respecto. En tiempos en los que los actores no pueden trabajar porque aún no se aprobaron los protocolos para que las ficciones puedan retomar sus grabaciones, Mariano Martínez celebró que Marcela Kloosterboer tenga otra fuente de ingreso. Ni más, ni menos.