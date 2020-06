La respuesta de Marley cuando Mirko le preguntó por primera vez por su mamá

Compartir

Marley contó que su hijo, Mirko, le preguntó por primera vez por su mamá, un tema que el conductor estaba preparado para responder, y que llegó a principios de año, junto con el inicio de las actividades escolares para el pequeño.

“Hubo un pequeño primer intento. Estábamos en el jardín y uno de sus profesores dijo: ‘Pídanle a mamá y a papá que los ayuden con esto’. Entonces, él me miró: ‘¿Y mamá?’ No, vos tenés papá. Yo soy tu papá”, contó Marley en una nota a la revista Gente publicada esta semana.

“Siempre iré con la verdad, la única manera de explicar su llegada al mundo y que entienda lo deseado que fue. Él tiene toda la historia contada y con imágenes sobre quién es la donante de óvulos, de algún modo, su mamá biológica. Y cuando quiera, podrá ver las fotos de ella, la de su tío, y la de sus abuelos rusos”, señaló el conductor.

Mirko comenzó en marzo de este año su primera etapa escolar en salita de dos años, pero pudo asistir pocos días, ya que el 16 de ese mes se suspendieron las clases en todo el país por la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19. Marley contó que el niño realiza clases virtuales, aunque espera que la normalidad regrese pronto para volver a vivir ese momento junto a su hijo: “Está muy curioso, con ganas de aprender todo y una capacidad que me asombra. Debo ser honesto, yo lo incentivo mucho. Ya dice sus palabras en inglés y en alemán. De hecho, si ve algún dibujo animado lo hace en esos idiomas. Como cuando cantamos juntos o hacemos las actividades que recibe todos los días de su maestra a través del jardín online”.

“No veo la hora de que vuelvan las clases y disfrutar de esa experiencia, de esa compañía. Levantarnos a las siete, ir charlando en el auto. Me gusta entrar con él al colegio, verlo interactuar con sus amigos”, agrega.

Al igual que otros famosos, Marley también se mostró preocupado por la experiencia de la cuarentena que está viviendo su hijo en su hogar: “Es cruel la idea del encierro para un niño, una frustración muy grande que se extiende cada vez más. Él quiere salir. Su idea más cercana de maldad es el mosquito, entonces le expliqué que el coronavirus es un bicho que está afuera y que debemos esperar a que se vaya para poder volver a salir”, dice el conductor de Por el Mundo, que además reclama que ellos viven en un barrio privado y que a pesar de ser pocos en la zona no tienen autorización para salir a caminar unas cuadras lejos de su hogar, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires. “Sería un alivio importante para los chicos”, asegura.