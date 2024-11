La respuesta de Victoria Villarruel al sobrenombre «Vichacruel» que Lilia Lemoine utilizó para criticarla

Victoria Villarruel le bajó el tono a la descalificación de la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien recientemente la llamó «Vichacruel» en una entrevista en la que la acusó de «traición» al Gobierno y, además, aseguró que Cristina Fernández de Kirchner es «más leal» que ella.

Pasada la medianoche del sábado, una usuaria de la red social X hizo referencia al juego de palabras que la legisladora de La Libertad Avanza hizo con el apellido de Villarruel. Sobre ese mismo mensaje, la máxima autoridad del Senado respondió: «Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa».

Luego de que Javier Milei reconociera un quiebre en la relación con la vicepresidenta, la vinculara con la «casta» y afirmara que «no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones» del Poder Ejecutivo, Lemoine, de forma despectiva, denominó ‘Vichacruel’ a la dirigente y, al mismo tiempo, reivindicó a Cristina Kirchner por encima de su figura.

“Cristina es más leal. Es chorra, pero no traicionó a su partido y la gente que la llevó al poder. Hay una diferencia. Hubo una traición y lo están viendo todos ahora. Estaban las señales en el cielo pero teníamos problemas muy graves y no podíamos estar ocupándonos de eso”, sostuvo la diputada en una entrevista con el canal de streaming Laca.



El pasado 14 de noviembre, la legisladora también había calificado a Villarruel con el mismo apodo, después de acusarla de usar recursos del Senado para «buscar información» en su contra.

«Vichacruel está mandando a su call center de villarruelines (que paga con recursos del Senado, ni siquiera lo paga de su bolsillo) a buscar información mía para pegarme», denunció Lemoine en su cuenta de X.

En las últimas horas del viernes, una vez más, Lemoine volvió a cruzar a Villarruel. “Si no hubiese sido por Karina (Milei), no tendríamos el partido nacional, algo que no se logró en cinco años. El gran cambio lo hizo ella, Villarruel no hizo nada», arremetió

Pese a las diferencias que Milei reconoció tener con la vicepresidenta, Lemoine descartó que eso signifique «una crisis institucional» y, en diálogo con La Nación +, lanzó: «Mientras ella siga levantando la mano para desempatar y tocando la campanita del Senado, va a estar todo bien”.