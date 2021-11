La revelación de Luis Ventura sobre la separación de Zaira Nara y Diego Forlán

Compartir

A diez años de la impactante ruptura entre la modelo y el futbolista, el periodista aportó un nuevo dato a la historia en Polémica en el bar

En la edición del jueves en Polémica en el bar, analizaban las separaciones escándalos y desalojos más recordados de la farándula. Desde los emblemáticos entre Susana Giménez y Huberto Roviralta o Moria Casán y Luis Vadalá, al reciente de Ezequiel Pocho Lavezzi y Yanina Screpante y lo que puede ocurrir en los próximos días con la situación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

En este torbellino de nombres propios y grandes fortunas a repartir, el conductor Mariano Iúdica y la clásica mesa del cafetín de Buenos Aires repartían sobre cada caso, poniendo el foco en los siempre controvertidos contratos prenupciales y sobre quiénes son los principales generadores de ingresos en cada unión marital. En ese panorama, el periodista deportivo Flavio Azzaro trajo un caso del que todavía no habían hecho referencia. Y de un momento a otro, la charla viajó diez años en el tiempo.

“Hubo un caso paradigmático que fue el de (Diego) Forlán y Zaira Nara. Él le dijo ‘vos me vas a firmar acá’, le dijo ‘lo mío es mío’”, señaló el panelista, recordando uno de los supuestos motivos que terminaron con la pareja, cuando solo faltaba un mes para pasar por el registro civil. Según la versión de la modelo, decidió declinar cuando vio algo que no le gustó, y en la fiesta de bautismo de uno de sus sobrinos se lo contó a su hermana.

“Estaba en Miami de vacaciones y vi un mensaje de WhatsApp que no me gustó, sobre una fiestita (una despedida de soltero). Se lo conté a Wanda y le dije que no me casaba”, reveló Zaira cuando conducía Morfi, todos a la mesa y mientras entrevistaba…. a su hermana. “Lo acompañé a Uruguay, le dejé el anillo, me volví a Buenos Aires y nunca más me vio”, agregó la modelo, que publicó un contundente tweet dando finalizada la relación de tres años con el ex futbolista del Atlético Madrid.

Además del contrato prenupcial y el mensaje indiscreto, el periodista Luis Ventura aportó una nueva hipótesis al asunto. “Hubo un incidente aduanero con siete motores de lancha”, introdujo el periodista de modo misterioso. “No tiene nada que ver con Forlán eso”, retrucó Iúdica, pero el hombre de Secretos verdaderos desarrolló su teoría: “A mí me lo contó Forlán, almorzando con él y con el papá”, insistió Ventura. “El tema es que los motores no eran para ella, eran para el viejo”, agregó el ex Intrusos.

“No entiendo, ¿qué motores?”, interrumpió Azzaro tratando de seguir el hilo de la conversación. Y Ventura fue más explícito. Según su relato, cuando volvieron de un viaje al exterior y pasaron por la aduana, le dijeron a Forlán que tenía que pagar alrededor 35 mil dólares por unos motores para lancha que había en su equipaje. “¿Cómo motores para lancha si yo tengo la valija…?”, siguió Ventura reflejando la incredulidad de Forlán. “Había cinco o siete motores desarmados para el padre de Wanda y Zaira”, agregó el periodista, y reprodujo el diálogo entre el futbolista y la modelo en aquella situación.

—¿Yo no traje nada y estos motores para quién son?, preguntó Diego

—Para papá, respondió Zaira.

Allí, Iúdica confirmó la versión, aunque no la señaló como la causal de que la pareja se rompiera un mes antes de formalizar: “No fue por esto. Él tenía un convenio para firmar que Zaira no quiso. Cuando se lo mostró, lo sintió como una ofensa”, argumentó, sobre un hecho del que pasaron más de diez años y que continúa dejando cabos sueltos. Y en momentos como estos, con los escándalos mediáticos a la orden del día, se vuelven a desentrañar.

