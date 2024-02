La revelación de Violeta Urtizberea: «Fernán Mirás fue mi padrastro»

En la reciente edición de Almorzando con Juana, (El Trece) Violeta Urtizberea compartió detalles de su presente laboral, instante en que una pregunta de Juana Viale disparó una anécdota de la que pocos tenían noticia, por lo que el silencio se adueñó de la mesa a la espera de conocer más detalles de lo ocurrido.

“¿Cómo fue trabajar en Casi Muerta, esa experiencia con Fernán?”, indagó la conductora respecto del filme de fines del año pasado, con protagónicos de Natalia Oreiro y Diego Velázquez, dirigida y coescrita por Fernán Mirás. La consulta sobre la experiencia laboral duró apenas segundos en el aire, ya que de inmediato pasó al terreno personal y revelar tramas del pasado.

Violeta no dudó en destacar: “Fue increíble. Fernán fue mi padrastro”, instante en que la nieta de Mirtha la interrumpió: “¡Qué palabra horrible!”, mientras otro de los invitados al clásico almuerzo televisivo, Roberto Moldavsky exclamó: “¡Es verdad, mi gran amigo Fernán Mirás!”.

Fue en ese momento en que rememoró esa época: “Cuando mi mamá (Gabriela Ferreyra) me tenía a mí de 3 años empezó a salir con él y vivimos juntos cinco años, desde mis 3 a mis 8 años”. La sorpresa en el ambiente comenzó a notarse y otra de las invitadas, Agustina Cherri, no dudó en expresarlo: “¿Sabés que no sabía eso? No, por dios”, mientras la protagonista de la historia exclamó entre risas: “Sí, boluda, así como te digo”.

Violeta continuó explicando lo vivido: “Fue un gran padrastro. Cada vez que amigos o amigas me cuentan que están ejerciendo de padrastros o madrastras yo les digo que ‘mirá que tenés una labor increíble y podés cambiarle la vida a un niño o a un adolescente’. Yo también tuve una madrastra, Carito, le mando un beso, de parte de mi papá, que fue más en la adolescencia y a mi me abrió un mundo alucinante. No tiene por qué ser un rol más tenso”, a la vez que en la mesa se recordó que quizás ficciones como Cenicienta hayan sido parte de la estigmatización de ese rol en la vida de las personas.

“Saber que vos podés tener una participación increíble en la vida de ese niño para mí está bueno. No es el rol del padre, de tener que estar bajándole línea, sino dándole otro punto de vista”, destacó Urtizberea, quien recordó: “Fernán fue un gran padrastro, filmábamos, nos hacíamos películas, pintábamos, porque él es pintor, aparte de todo. Y para mí, un poco, siento que soy actriz gracias a él. me entró mucho lo artístico. Lo seguí viendo toda la vida, porque cuando se separó de mamá no íbamos a romper ese vínculo y bueno, me tocó ahí participar en la película que él dirigía imaginate si le iba a decir que no, aparte que estaba buenísima.

Tras ello, la actriz destacó un pasaje de la película: “El personaje de Natalia se está muriendo y en un momento un niño le dice una cosa que yo le dije a mi mamá cuando creo que se había muerto una tía abuela mía, que yo le pregunté qué es la muerte y mi mamá me decía ‘bueno, no sé’, y yo le dije ‘ya sé, que no estás más en ningún lado’ y ella me contestó ‘sí, eso’”.

En el último tiempo, la actriz también había hablado del tema en el ciclo radial Agarrate Catalina, en el que recordó: “Mi vieja tenía 28 y Fernán 18. Era súper chico. Ahora es asistente social, pero en ese momento mi mamá trabajaba como actriz y lo conoció actuando. Siempre cuenta que lo vio y dijo ‘¡Qué lindo ese chico!’. Y una amiga le advirtió que tenía 18, pero ella le respondió que no le importaba”.