La revelación en vivo de Nicole Neumann a Claudia Albertario sobre su actual marido

En una charla íntima, Nicole Neumann y Claudia Albertario no tuvieron pudor a la hora de hablar de un hombre en común. Lejos de toda polémica, entre risas y chicanas, las modelos se refirieron a la cuestión en Cuarentena y café, el programa online que lleva adelante Albertario desde Miami, ciudad en la que reside. Se trata de un ciclo de entrevistas que se realiza de manera relajada a través de Skype con diferentes personalidades de la farándula.

En medio de la charla, hablando de todo lo que tienen en común, fue Claudia, la que tiró la primera piedra. Con todo el humor que la caracteriza, le recordó a Nicole su romance con su actual pareja, Jerónimo Valdivia. Como se trata de un tema del pasado, se refirieron a ese periodo sin discordia ni reclamos. Sin ir más lejos, ella se casó con el empresario en el 2014. Fruto de este amor, tuvieron dos hijos; Simana y Dante.

Cuando le tiraron la pelota para que aporte más detalles, Neumann no tuvo más remedio que atajarla. Con su mejor sonrisa, sin ponerse colorada, hizo memoria: “Si, lo que tenemos en común fue hace muchísimo. Con jerónimo nos conocimos en el club dónde hacíamos equitación. Éramos muy chiquitos cuando pasó”, contó la panelista de Nosotros a la mañana.

La ex de Fabián Cubero ya se había referido al tema en el 2013 en Animales Sueltos. En aquella oportunidad fue distinto porque Jerónimo aun estaba soltero. En vivo, con el modelo y empresario de invitado, le dijo: “Todas moríamos por Jerónimo. Fue mi primer crush total. Éramos muy chiquitos y nos dimos unos besos en el juego de la botellita. Fue eso nada más, nunca me dio bola”, contó.

Más allá de esa introducción, a continuación cambiaron de tema. Las colegas se pusieron serias para hablar te temas personales. Fue el instante en el que Nikita habló de maternidad y de las ganas de volver a enamorarse. “No creo que vuelta a tener hijos”, comenzó la mamá de Indiana, Sienna, Allegra y Sienna, y prosiguió: “No creo, pero la vida puede cambiar. Hoy no está en los planes. Es un montón tres hijas para una mamá sola”.

A continuación, le preguntaron si tiene intensiones de pasar nuevamente por el Registro Civil, pero en este punto, también mantuvo su postura: “No es un deseo casarme, si es un deseo enamorarme y tener la familia divina del domingo. Lo de casarme no es un deseo, pero cuando estás enamorada y ese hombre te dice que está enamorado, que quiere pasar el resto de su vida con vos, obviamente que te derrite y terminás diciendo: ‘Bueno, ¿por qué no?’, ahí lo pensaría”.

A continuación, la entrevistadora le preguntó si cree en la famosa frase: “Hasta que la muerte nos separe”. “Sí, quiero creer en eso. No sé si es tan así, pero me gusta creer. Soy de las que piensan que hay que bajar a tierra, porque muchas veces, la idealización te mata la realidad”.

Por último, quiso saber si había algo en particular que la haga enojar. “Hace muy poco me describieron y me dijeron que soy muy zen, nunca me hubiera imaginado esa descripción. La verdad es que soy medio polvorita, como buena escorpiana. A ver…soy muy aguantadora, porque me gusta ver el lado bueno de la persona, porqué se equivocó, porqué lo hizo, si le pasó esto o lo otro…Ahora cuando me llevas a un nivel en el que me demostrás tal maldad y encima gratis, ahí se me va toda la bondad que tengo. No soy rencorosa y vengativa, pero puedo ser lo más tajante del planeta. Se me corta la emoción y no hay manera de repararlo cuando llego a eso”.