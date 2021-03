La revelación sobre el patrimonio de Maradona: la exorbitante cifra que ganó en su carrera

Compartir

A casi cuatro meses de la muerte de Diego Maradona, sus hijos, declarados por la Justicia como los únicos cinco herederos universales, comenzaron a realizar la sucesión de sus bienes. El hombre más famoso y más querido en el mundo ganó millones de dólares a lo largo de sus años de carrera como futbolista, entrenador y figura.

Invitado a Pampita Online Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y apoderado del menor de los hijos del Diez, Dieguito Fernando, develó: “Diego ganó muchísimo dinero, más de 500 millones de dólares en su vida, te lo dice cualquiera que estuvo al lado. Y cuando escuchás a los que lo administraban te decían que había ganado 70 millones de dólares. Bueno, en la sucesión hay cero, o sea que alguien se lo quedó en el medio”.

Al ser consultado sobre dónde estaría ese dinero, dijo: “Es muy difícil gastar ese dinero cuando Diego estaba tirado en un sillón y en una cama. Si vos mirás sus dos últimos años, él no podía caminar”. Además, sin dar nombres, aseguró -probablemente refiriéndose a que la marca “Maradona” está registrada a nombre de Matías Morla-, que “hay un montón de gente que tiene cosas a nombre de Diego, que eran de él y que supuestamente Maradona se las donó a título gratuito, con lo cual los herederos hoy tienen poco”.

En el documental realizado por Infobae, La muerte de Maradona, el letrado ya se había referido al dinero que ganó el ídolo y que aún habiendo ganado sumas exorbitantes para cualquier mortal, debía seguir trabajando. “Había firmado un contrato por 60 mil dólares por seis presentaciones, lo llevaron ese día (de su cumpleaños) a la cancha (de Gimnasia y Esgrima de La Plata) por siete mil dólares, a una persona que había ganado 500 millones en su vida”.

El sitio especializado estadounidense CelebrityNetWorth que se dedica a estimar la fortuna de las celebridades, se había acercado a dicho número a partir de sumar los montos que el papá de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando ganó como salario lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera en diferentes clubes tanto como jugador como director técnico y también lo que facturó en calidad de patrocinios con diferentes marcas de bebidas, ropa deportiva o relojes.

Hace unos días salió el en Boletín de Marcas, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial el registro de una icónica imagen de Diego Maradona, a nombre de las hijas de Claudia Villafañe. “Tenían la oportunidad de una propuesta comercial y esa es una imagen emblemática de Diego y está impresa en una joya que él les regaló a las chicas”, explicó Diego Mayol, abogado encargado de la sucesión a Teleshow, sobre por qué eligieron dicho dibujo.

Además, dijo que si bien fueron ellas quienes realizaron el registro, los derechos son de todos los herederos de Maradona: “Como al momento de acudir al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial aún no había declaratoria de herederos fueron ellas (las hijas de Villafañe) quienes realizaron el trámite, pero después de esos derechos irá un proporcional a cada uno”.

En los últimos meses también se habló de regalos o donaciones que en vida el ídolo deportivo le hizo a varias personas de su entorno, desde hijos o hermanas hasta amigos, pasando por su ex pareja Rocío Oliva o la madre de ella, Mónica Islas. “Yo tengo el listado de todas las donaciones que es mucho más amplio que lo circuló. Las que se detallaron son reales, pero si todas las donaciones de Maradona salieran a la luz, habría muchos que se pondrían colorados”, había dicho Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla.

Miguel Gonzales Andía, , doctor en ciencias Jurídicas, especialista en Derecho de Familia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata explicó a Teleshow que quien realiza una donación, en este caso Maradona, puede hacerlo a quien quiera, desde familiares a terceros, parejas, amigos o instituciones, ya que dispone de su patrimonio libremente si está en pleno uso de sus facultades. En el caso de las donaciones realizadas a terceros y a familiares que no son herederos forzosos (en este caso sería las que hizo a Rocío y las hermanas de Diego) nadie podría reclamar nada, es decir que bajo ningún punto los hijos de Maradona podrían pedirle a Oliva o a sus tías que devuelvan lo que Diego les regaló y hoy es suyo.

Por otro lado, hace unos días, Dalma y Gianinna presentaron una demanda contra Matías Morla a quien acusan por “defraudación” y por haberse quedado con la marca “Maradona”. Además, solicitaron al juez que se le prohíba a Morla que “ceda, venda, transfiera o disponga de cualquier modo de todas o de alguna de las marcas MARADONA de las que ilícitamente se apoderó o apropió”.

