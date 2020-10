La Rioja recibirá aviones y micros de larga distancia bajo protocolos

Compartir

Linkedin Print

La Secretaría de Transporte de La Rioja confirmó que a partir del lunes se reanudarán los vuelos entre esta provincia y la ciudad de Buenos Aires, al igual que el servicio de ómnibus de larga distancia pero solo “para trabajadores esenciales o personas que se trasladen por razones de salud” ante la pandemia de coronavirus.

El organismo expresó por Twitter que “se habilita el transporte aéreo y terrestre a partir del lunes 19 de octubre” en la provincia y advirtió que “no será con fines turísticos. En principio se priorizará a los trabajadores esenciales y a los pacientes que necesiten viajar por temas de salud”.

Asimismo, indicó que los micros de larga distancia “arribarán a la ciudad Capital y no podrán ingresar al interior de La Rioja”.

El Gobierno nacional ya autorizó estos dos servicios para el país pero cada gobernador debe aceptar su puesta en marcha y así lo hizo la administración de Ricardo Quintela, aunque todavía no explicitaron detalles sobre tarifas, frecuencias y los protocolos sanitarios.

Ariel Vargas, vocero de las empresas nacionales de transporte en La Rioja, dijo a la radio local Fénix que “hasta el momento no se sabe cómo se va a aplicar, no hay nada definido, es todo muy reciente”.

Pero advirtió que “debido al protocolo y a la distancia que tiene que haber entre pasajeros, seguramente el costo del boleto duplicará el precio actual para que pueda ser rentable para las empresas”.