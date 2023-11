La Rioja: Ricardo Quintela anunció un bono de 20 mil pesos para trabajadores estatales

El mandatario provincial compartió la medida en sus redes sociales y aclaró que “se pagará con la quincena que comienza la próxima semana”. Además, se le otorgará 15 mil pesos a los trabajadores vinculados.

Este martes, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció a través de sus redes sociales un bono de 20 mil pesos para trabajadores del Estado y de 15 pesos para trabajadores vinculados. La medida, según el mandatario provincial, sirve para afrontar las dificultades económicas que muchas familias están atravesando en la actualidad. El pago de estos bonos comenzará la próxima semana.

“Tomé la decisión junto al Gabinete del Gobierno de otorgar un bono de 20 mil pesos a cada trabajador y trabajadora de las tres funciones del Estado; incluyendo la función municipal”, escribió el mandatario provincial en su cuenta personal de la red social X.

Y agregó: “Y 15 mil pesos a todas y todos los trabajadores vinculados, entendiendo la situación económica que atraviesa cada familia”, indicó. “Esto se pagará con la quincenita que comienza la próxima semana”, aclaró.

En los dos casos, se trata de un pago por única vez, similar al pago que se realizó en octubre, pero que en ese caso fue de 15.000 pesos para todos los estatales. En esa oportunidad, fue para el personal de planta y de 10.000 pesos para el personal precarizado. Es por esto, que el bono de noviembre llega con un aumento de 5.000 pesos, respecto del adicional anterior.

Esta medida se suma a la ya anunciada por el gobierno de La Rioja, del congelamiento de las tarifas de energía, agua, internet y del transporte público de pasajero. Afecta a las cuatro empresas que brindan estos servicios pertenecen al estado provincial: EDELaR, Aguas Riojanas, Internet para Todos y Rioja Bus.

Vale recordar, que días atrás, Quintela participó de una reunión convocada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para definir la estrategia electoral para el balotaje. “Queremos sacar nuestro país de la situación difícil en el que está porque creo que tenemos un potencial enorme”, expresó el mandatario provincial tras el encuentro. Asimismo, mencionó la rentabilidad que provee el gasoducto, como la producción del campo y la minería: “Generarán las reservas necesarias para afrontar una deuda con la que cumplir como parte de las obligaciones institucionales”

El mandatario provincial, además, sostuvo que “si a eso le sumamos los réditos de las economías regionales, con la decisión política que tomó el ministro de Economía de quitar las retenciones, se genera una potencialidad adicional que no la teníamos prevista”. Y explicó: “Por otro lado, nos encontramos con el potencial turístico de nuestro país y todo lo que se desarrolla a partir de ahí, lo cual genera expectativas positivas de grandes oportunidades no solo para los próximos cuatro años sino a largo plazo”.

Y dijo estar “convencido que el camino es el de la unidad nacional, el de acabar con las divisiones entre las y los argentinos, y que es necesaria una oposición responsable que haga críticas constructivas que nos permitan corregir lo que sea necesario y fortalecer lo que esté bien”.

Por su parte, el pasado miércoles, Quintela mantuvo un encuentro con representantes de partidos liberales de su provincia, que integraban La Libertad Avanza (LLA), pero que se separaron del frente, para darle su apoyo al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

La reunión con el gobernador peronista, se llevó a cabo tras la presentación de un documento en donde legisladores electos de LLA anunciaron su alejamiento, por la alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri.