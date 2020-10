La rosarina Nadia Podoroska se metió entre las ocho mejores de Roland Garros 2020

Compartir

La argentina Nadia Podoroska, debutante en el torneo, reafirmó su condición de revelación en Roland Garros 2020 al clasificarse a los cuartos de final con una victoria frente a la checa Barbora Krejcikova por 2-6, 6-2 y 6-3 en la cuarta ronda del Grand Slam parisino, disputado sobre polvo de ladrillo.

La rosarina, de 23 años, revirtió un juego que había comenzado con ventaja para la tenista europea y lo definió en el cuarto “match point”, al cabo de horas horas y nueve minutos en el court Simonne-Mathieu.

Protagonismo

La argentina asumió un protagonismo reflejado en el dominio de todas las estadísticas del partido: los puntos ganados con el primer servicio, los ganados en la red, los conseguidos con devoluciones y los tiros ganadores conectados.

También tomó seis de las once oportunidades de quiebre que le brindó la checa, jugadora de 24 años con mayor experiencia en torneos de Grand Slam.

Podoroska, que sólo registraba un partido de primera ronda en el US Open 2016, debutó este año en Roland Garros, después de hacerse un lugar en el cuadro principal con tres victorias en la clasificación previa ante la polaca Magdalena Frech, la rumana Jacqueline Cristian y la china Xinyu Wang.

Posteriormente, la “Peque” hilvanó triunfos contra la belga Greet Minnen por 6-2 y 6-1, la kazaja Yúliya Putíntseva (23) por 6-3, 1-6 y 6-2, la eslovaca Anna Schmiedlova por 6-3 y 6-2 y hoy ante Krejcikova para convertirse en cuartofinalista del máximo torneo sobre polvo de ladrillo.

Ese resultado para el tenis femenino argentino no se registraba desde 2004 cuando Paola Suárez llegó hasta semifinales de una edición que, en el cuadro masculino, consagró a Gastón Gaudio en una histórica final con Guillermo Coria.

Tras su nueva victoria en París, recibió la felicitación por Twitter del presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri: “Qué locura hermosa nos estás haciendo vivir, @nadiapodoroska. ¡No te detengas nunca!”.