La rotunda decisión laboral que tomó Laurita Fernández tras separarse de Nicolás Cabré

A poco de su debut en el “Cantando 2020”, la conductora habló de las dificultades de sostener una relación amorosa cuando ambos son famosos.

Laurita Fernández regresará a la pantalla chica con el ciclo Cantando 2020, en el que se encargará de la conducción con Ángel de Brito. De esta manera, asumirá un enorme desafío para su carrera televisiva y podrá focalizar sus energías en el trabajo, luego de sufrir por la separación de Nico Cabré, con quien hizo temporada teatral de verano en Mar del Plata.

“Me gustaría no compartir trabajos con una futura pareja”, reconoció la bailarina que tiene muchas ganas de enamorarse, tras su fracaso amoroso con el popular actor. “Cuando los dos son conocidos es más difícil, y sobre todo como me pasó con Nico, que ambos teníamos que hacer prensa juntos por la obra y daba lugar a que nos pregunten cosas de la privacidad”, señaló en el ciclo Por si las moscas, que conduce Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio.

Durante la entrevista, la joven aseguró que si uno de los dos no es conocido es más fácil cuidarse de la exposición mediática. Luego, aclaró que con Cabré tomaron la decisión de cortar la relación en plena cuarentena “por la personalidad y los proyectos de cada uno, no tuvo que ver con la exposición”. Cabe recordar que Laurita ya había pasado por una experiencia similar cuando estuvo de novia con Fede Bal hace unos años.

El próximo 20 de julio es la fecha prevista para el estreno del nuevo certamen de LaFlia por la pantalla de El Trece que contará con la participación de muchos famosos, como Laura Novoa, Floppy Tesouro, Carmen Barbieri, Sofi Morandi, Flor Torrente, Dan Brietman, Adabel Guerrero, Melina Lescano, Jay Mammon, Esmeralda Mitre, Mariana Brey, Miguel Ángel Rodríguez, Karina Jelinek, Braian Lanzellota, Lola Latorre, Agustín Sierra y La Bomba Tucumana.

Cuando le preguntaron a qué concursante le tiene mucha fe, la bailarina respondió entre risas: “Yo le quiero poner fichas a Lizardo Ponce que dicen que canta mal, que es un perrito”. Luego, aseguró que la conducción del Cantando la sorprendió porque “salió de la galera totalmente y fue una bendición”, ya que otros proyectos laborales fueron cancelados debido a la pandemia y la cuarentena social, preventiva y obligatoria. “Estaba pensando en empezar a trabajar en enero, y cuando llegó el llamado me puso muy feliz”, explicó la joven que ha trabajado como conductora del ciclo Combate y como participante y jurado del Bailando.

Por último, se refirió a las precauciones que se tomarán para realizar el programa en vivo en el estudio donde el año pasado se realizó ShowMatch y así evitar contagios: “Cambian las distancias, cada uno usa su micrófono, y más que nada se va a repensar la cantidad de gente en el piso. Los participantes tienen que calcular bien quién los viene a ver”. Y en tono de humor, aseguró que si algún famoso se pelea con ella, entonces tendrá como castigo que cantar a capela. “Sería tonto que se peleen conmigo, ya tienen bastante para pelearse entre ellos y con el jurado. La idea es que el momento de hablar con nosotros lo aprovechen para bien”, finalizó Laurita.