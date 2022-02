La rusa Kamila Valieva hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Compartir

La rusa Kamila Valieva, de apenas 15 años, hizo historia al lograr el primer salto cuádruple de una mujer en la prueba de patinaje artístico de una competición olímpica. Esta proeza que alcanzó en la cita de invierno de Beijing 2022 le valió la medalla de oro en la prueba por equipos a la delegación que representa al Comité Olímpico Ruso (ROC).

Cuando Valieva salió a la pista para cerrar la jornada, el conjunto ruso ya tenía asegurado el primer lugar del podio. Sin embargo, la joven descolló con su actuación para la cual utilizó unos llamativos guantes rojos para patinar al ritmo del clásico “Bolero” de Maurice Ravel. Primero, realizó un “salchow” cuádruple y luego un “toe loop” cuádruple en combinación antes de caer en otro intento de “toe loop” cuádruple.

“Estoy muy contenta de haber conseguido dos saltos cuádruples y un triple ‘axel’”, dijo Valieva, que a pesar de aquel traspié lideró las calificaciones con una puntuación de 178,92, por delante de la subcampeona japonesa Kaori Sakamoto (148,66). La joven, de todos modos, no pudo superar su récord mundial de patinaje libre de 185,29, logrado en la Copa Rostelecom de Sochi en noviembre.

En una muestra de la gran auto-exigencia con la que vive el patinaje, la rusa expresó: “Mi segundo ‘toe loop’ (cuádruple) no funcionó, pero trabajaré en él. Es una sensación increíble estar patinando en tu primera temporada senior y que la gente ya esté hablando de ti. Tengo esa responsabilidad, pero creo que puedo afrontarla”.

Stanislav Pozdnyakov, presidente del COR, aplaudió el patinaje de Valieva mientras sus compañeros gritaban “bien hecho” desde su palco. “Esperamos que las caídas que se han producido hoy en el patinaje libre no se repitan en las demás pruebas”, dijo Pozdnyakov. Y agregó: “Kamila siempre llama especialmente la atención de los espectadores de dentro y fuera del país. Ella siempre tiene más responsabilidad”.

El COR terminó con un total de 74 puntos, con una victoria clara sobre Estados Unidos (65), que se alzó con la medalla de plata, y Japón (63), que obtuvo el bronce.

Fue el segundo título olímpico por equipos de patinaje artístico que ganan los patinadores rusos, que compiten en Pekín como representantes del COR y no de su país de origen debido a las sanciones por dopaje. Rusia ganó el primer título por equipos en su debut en 2014 en Sochi, mientras que los rusos que competían bajo una bandera olímpica neutral en Pyeongchang se llevaron la plata hace cuatro años.

