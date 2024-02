La salida familiar de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: el ida y vuelta romántico

Luego de la sorpresa inicial, Daniel Osvaldo y Daniela Ballester siguen contando millas en su reciente historia de amor. El tema salió a la luz a principios de diciembre, y si bien nunca lo reconocieron de manera oficial, sí eligieron comunicarlo por señales. Solo habló la periodista, quien aseguró que estaban juntos “hace unos meses”, sin dar mayores precisiones. Y en este breve tiempo, la pareja tuvo declaraciones románticas, vacaciones en la playa, rumores de separación y de infidelidad, salidas entre amigos y demás muestras de amor.

Ahora, el exfutbolista y la conductora de C5N compartieron una salida familiar que los devolvió al lugar donde nació todo, al menos para la opinión pública. Es que cabe recordar que el 5 de diciembre circuló la primera foto de la pareja, en la previa del concierto de Enrique Bunbury en el Movistar Arena. Pasaron poco más de dos meses, otra noche lluviosa, otra estrella internacional y otra vez el microestadio de Villa Crespo.

En esta oportunidad, Osvaldo y Ballester asistieron al recital de Slash, el mítico guitarrista de Guns ‘N Roses, que se presentó con su proyecto junto a Miles Kennedy y The Conspirators. En el grupo también estaba Gisela, la hermana del cantante de Barrio Viejo, un indicio de que la relación se consolida a cada paso. Los novios movieron las cabezas al ritmo del hard rock y se acaramelaron en el tiempo de las baladas. Y pensar que casi se pierden al hombre de la galera y los rulos eternos por un imponderable de salud.

Es que Daniela venía peleando contra una gripe, algo típico en esta época del año productor de los cambios de temperatura. Además, por su oficio debe tener cuidado especial con su garganta, y para ello estuvo su novio para asistirla. En la historia que subió la conductora, se ven las manos del músico cortando unas rodajas de limón, un reconocido remedio natural para aliviar los dolores. “Yo con gripe, y que me cuiden así. Hacés todo bien”, escribió la ex Gran Hermano, conmovida por el gesto de su novio.

Y por si alguien sigue teniendo dudas de la relación, la última publicación conjunta en sus respectivos perfiles de Instagram muestra un corazón formado por pétalos de flor de color violeta. El exdelantero de Boca fue el autor de uno de los gestos románticos más universales y ambos intercambiaron declaraciones de amor virtuales ante la vista de todos, en una especie de festejo de San Valentín adelantado.

Así parece haber quedado atrás la primera gran crisis de su incipiente relación. Primero, ella dejó de seguirlo en redes y luego alegó que le habían hackeado la cuenta. Más tarde, una instructora de yoga aseguró haber tenido sexo virtual con el cantante de Barrio Viejo, e incluso difundió unos audios que atribuyó al delantero que jugó para la selección de Italia.

En medio de estas especulaciones, fue el propio Daniel Osvaldo quien publicó una imagen en sus redes sociales en el que se lo puede ver besando a Daniela Ballester, acompañado de un texto que reza: “Te amo, amor de todas mis vidas”, mientras de fondo suena el tema Brilla tu luz para mí, de Sumo. La imagen luego fue compartida por la periodista en sus redes.