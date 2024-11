La salud de Jorge Lanata: se postergó su traslado a la clínica de rehabilitación

Jorge Lanata continúa esperando que estén las condiciones dadas para continuar avanzando en su recuperación. A más de cinco meses de su internación en el Hospital Italiano, y tras superar una delicada operación por una isquemia intestinal realizada el 9 de octubre, el periodista aguarda ser trasladado a la clínica Santa Catalina para continuar con su tratamiento. Se trata de un lugar especializado en neurorrehabilitación, donde ya estuvo en dos oportunidades durante este casi medio año en el que viene luchando por su salud.

Durante los últimos días se especuló con el posible traslado, y todo parecía indicar que sería este martes. Sin embargo, los médicos decidieron postergarlo, ya que el periodista amaneció con unas líneas de fiebre. “Está estabilizado, pero tienen que hacerle los cultivos para ver qué es. El traslado hoy no se va a hacer con fiebre y me parece bien. Cuando uno está en terapia se lleva el día a día y tenés la palabra paciencia grabada”, aseguró su esposa, Elba Marcovecchio, en diálogo con Intrusos (América).

Si bien destacó la importancia del traslado de su marido, la abogada puso por encima la cautela y aseguró que es fundamental que estén las condiciones dadas. “Se espera que Jorge esté perfecto para ir a la clínica, ya que haría otras cosas. Los médicos están esperanzados, son las oscilaciones que tiene. Hay que tener paciencia”, sumó.

Vale recordar que el viernes 15, el conductor de Periodismo para todos pasó una vez más por el quirófano, esta vez para un procedimiento más rutinario que permitiera este traslado. “Salió todo bien”, expresó Bárbara, su hija mayor, a Teleshow, y aseguró que la operación tuvo como objetivo colocar un botón gástrico que facilitará su traslado y los cuidados necesarios en la próxima etapa de rehabilitación. La joven destacó el avance en la salud de su padre, quien enfrentó una operación crítica tras una isquemia intestinal: “Es un milagro todo lo que pasó, y ahora está mucho mejor”, agregó en declaraciones a Socios del espectáculo.

Por su parte, Kiwita Stewart Brown, madre de Lola, la hija menor del periodista, también se mostró aliviada: “Salió todo muy bien, era una operación muy simple y por la tarde ya estaba despierto, un poco dolorido, nada más”. Desde ese momento, se planificó el traslado del conductor de Lanata sin filtro rumbo a la clínica ubicada en el barrio de San Cristóbal, que estaba estipulado para mediados de la semana pasada y que finalmente iba a ocurrir este martes.

Cabe destacar que el periodista ingresó el 14 de junio al Hospital Italiano por un cuadro respiratorio, pero su situación se agravó y tuvo que ser trasladado a terapia intensiva. Desde entonces, atravesó momentos críticos, potenciados por su condición de paciente de riesgo, y de a poco empieza a asomar una luz de esperanza.

En este sentido, Bárbara contó los encuentros con el periodista en los últimos días en el Hospital Italiano: “Por momentos está más ubicado y por momentos no, pero habla y está bien”, señaló en el programa de El Trece. Y realizó un balance de cómo vivió este tiempo de incertidumbre: “Fueron cinco meses de una montaña rusa; con picos muy abajo y muy arriba. Con momentos muy difíciles y otros en los que fuimos a rehabilitación muy esperanzados, y después retrocedimos”.

Por su parte, en una entrevista reciente con LAM, Elba Marcovecchio, la esposa del periodista, habló de la recuperación de su marido tras superar un complejo posoperatorio luego de la operación por una isquemia intestinal. “Jorge es un milagro, es un luchador. Del intestino está bastante recuperado, pero sigue en terapia intensiva, lo que indica que todavía falta. Hay que tener paciencia”, afirmó la abogada días atrás, en un momento crítico en su tratamiento.