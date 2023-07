La salud de Silvina Luna: difundieron el primer parte médico oficial

Lo dio a conocer su abogado, Fernando Burlando, luego de tres días de profundo hermetismo

La salud de Silvina Luna continúa mejorando. Después de las horas críticas que se vivieron en la noche del martes, cuando cobró estado público su internación en el Hospital Italiano, la modelo empezó a mostrar signos de su evolución positiva. Se supo que despertó después de estar casi dos semanas sedada, que le quitaron el respirador y que se comunicó con su hermano y sus amigas, quienes la acompañan a diario en el nosocomio del barrio de Almagro.

En todo momento hubo profundo hermetismo en torno al estado de salud de la rosarina, al punto que recién se supo de su internación dos semanas después, y por pedido de su hermano no se difundieron partes médicos oficiales. Hasta que en la noche del viernes, Fernando Burlando, abogado de Luna, publicó por primera vez la información, a la que accedió Teleshow.

“La paciente ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de terapia intensiva de este hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio. Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado”, dice el comunicado firmado por la Dirección Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires.

El letrado subió el documento a sus redes sociales, con el agregado de un mensaje dirigido a la comunidad artística a pedido de Ezequiel y el círculo íntimo de la modelo: “A la familia y a todos los seres queridos de Silvina se nos representa una sola palabra: GRACIAS. Todas y cada una de las expresiones de amor, de preocupación, de deseos de mejoría, fortaleza y solidaridad han sido caricias a nuestras almas y para Silvina acciones verdaderamente sanadoras que la ayudan a salir adelante en este momento. Tanto amor significa un sólido sostén. Agradecer, agradecer y agradecer es lo que nuestras corazones gritan en este momento”, dice el mensaje del abogado que acompaña el texto médico.

Al tomar estado público el comunicado del hospital, Ángel de Brito reveló cómo se había tomado la decisión de hacerlo público. “Anoche hablé con Ezequiel y me contó que Silvina estaba charlando con Burlando, hoy se vieron para ver este parte y qué se comunicaba, porque en un principio no querían comunicar mucho”, señaló el conductor de LAM (América).

Respecto a la salud de la modelo, afirmó. “Está bien, está mejor, sigue siendo el mismo cuadro. Hoy le subieron un poco la medicación analgésica porque está muy dolorida, siente mucho el dolor. Están tratando de estabilizarla de todas las maneras posibles”, expresó el periodista, y agregó que la trasladaron de habitación: “La pasaron a un cuarto de terapia que tiene luz, que tiene ventana, con la que puede distinguir el día de la noche”.

De Brito aseguró que entre el hermano y los amigos de confianza organizaron los turnos para poder cuidarla las 24 horas y que nunca esté sola, además de solicitar que no se acerquen al hospital para visitarla. “Tiene apetito, tiene mejor semblante, puede conectar y comunicarse con la gente que ve, reconoce a todo el mundo”, afirmó, celebrando la mejoría y destacando el agradecimiento por el cariño recibido. “Me decía el hermano que está muy agradecida por todas las muestras de afecto y la preocupación de todos. Se lo iba contando y ella se puso contenta”, cerró.

Juntan firmas para

inhabilitar a Aníbal Lotocki

Durante la jornada del viernes allegados a Silvina Luna compartieron en sus redes sociales una petición de la web Change en la que se está haciendo una junta firmas para luego realizar una presentación y exigir que Aníbal Lotocki esté inhabilitado a ejercer la profesión. El médico está condenado por las lesiones que le provocó a la modelo, y a otras mujeres, quien por estos días permanece internada en la terapia intensiva en el Hospital Italiano.

Una de las que compartió con sus seguidores y en sus historias de Instagram el enlace hacia esta petición, fue Ximena Capristo, una de las mejores amigas de Silvina desde que se conocieron en la segunda edición argentina de Gran Hermano. Hasta el momento, este pedido ya superó las 17 mil firmas y tiene como objetivo llegar hasta las 25 mil.

La petición fue creada por la usuaria Marisa Gómez Morales y tiene como premisa “inhabilitación ya para Lotocki”, según anuncia desde su título. “Hola, me llamo Marisa y estoy muy conmovida con lo que le está pasando a Silvina Luna. Imagínense estar luchando por su vida en terapia intensiva por la irresponsabilidad de un “médico profesional”. Tienen que inhabilitarlo de manera URGENTE”, comienza diciendo el texto de la junta de firmas que está dirigida al fiscal Sandro Abraldes, quien tiene a cargo la causa contra el galeno.

“Estoy INDIGNADA porque no puede ser que un señor, que ya tiene un fallo en contra que lo inhabilita a seguir trabajando, siga atendiendo gente y poniendo a sus pacientes en peligro. Si bien el caso de Silvina Luna es el más mediático, ya varias personas pasaron por estados graves de salud e incluso uno perdió la vida por culpa de este mismo hombre. ¿Cuántas más vidas vamos a poner en riesgo?”, prosigue el texto publicado por Gómez Morales.

“La licencia médica no es algo a ser tomado a la ligera. Cuando acudimos a un profesional, confiamos en que pondrán su experiencia y competencia al servicio de nuestras vidas. Pero una persona con semejante grado de negligencia, ha demostrado que no es capaz de asumir semejante responsabilidad”, argumenta la usuaria.

“Firmen y compartan para exigir su inhabilitación INMEDIATA. Basta de esperar ‘los tiempos de la justicia’. Hay vidas en riesgo y no podemos permitir demoras”, pide en el final del texto.