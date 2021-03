La salud de Víctor Hugo Morales: “Está lúcido, afebril y con muy buen estado de ánimo”

Compartir

El periodista Víctor Hugo Morales fue traspasado este miércoles a terapia intensiva para ser “mejor controlado” por una “neumonía bilateral” que le fuera diagnosticada a partir de unos estudios que se realizaba para ser tratado con plasma por el cuadro coronavirus detectado días atrás y por el que permanecía en aislamiento.

Desde la producción de su programa radial La mañana, que se emite en AM 750 difundieron un informe con las últimas novedades sobre la salud del relator uruguayo. “En el día de la fecha Víctor Hugo se encuentra en buen estado general, lúcido, afebril, y con muy buen estado de ánimo. Por la mañana se terminó de pasarle plasma de paciente convaleciente sin presentar ningún evento adverso. Debido a su neumonía se encuentra con requerimiento de oxígeno lo que le permite mantener valores normales de oxigenación. Pasó a cuidados intensivos para mejor monitoreo”, sostiene el escrito que, además, agradece la preocupación de los seguidores del comunicador.

Víctor Hugo Morales, en un audio que le grabó a su familia, aseguró que el martes pasó “una noche sensacional” en el Sanatorio Los Arcos, donde este martes debió ser internado a causa de por una neumonía bilateral y una baja oxigenación, luego de que le fuera diagnosticado COVID-19.

El sábado, el conductor de C5N se despertó con un síntoma de coronavirus: al oler alcohol comprobó que no tenía olfato, aunque no había perdido el gusto. Esa misma tarde le realizaron un hisopado que arrojó el resultado no deseado: positivo. Si bien no pudo ser confirmado, el contagio se habría producido por el contacto estrecho con un compañero de trabajo, tanto de la radio como de la televisión.

Dos días después, el oriundo de Cardona, Uruguay, salió al aire desde su casa en su ciclo de AM 750. De muy buen humor, contó que no sabía “qué hacer” al no encontrarse en la radio. “Qué gusto saludarlos, acompañarlos, con coronavirus -manifestó-. Me siento muy bien y el deseo de participar de tantos temas”. Y sin poder con su genio, no se “podía perder” hablar del libro de Mauricio Macri. “Se equivocaron con la fecha de la muerte de su padre, o no lo chequeó o lo escribió él y no sabe la fecha de fallecimiento de su papá. Muestra lo desopilante que puede ser la Argentina, Argentina que duele”, sostuvo.

El panorama cambió el martes, cuando Víctor Hugo ingresó a Los Arcos. “Decidimos hacerle una tomografía computada de tórax y se encontró neumonía bilateral y un descenso en la oxigenación, por eso se decidió internarlo en una clínica -detalló su médico, Guillermo Capuya, en diálogo con Radio Mitre-. Parecía ser un candidato a recibir plasma porque es un paciente que tiene la edad adecuada, así que se evaluará esa posibilidad”.

Capuya advirtió que su traslado al hospital ocurrió “en forma preventiva”, sin que Morales se hubiera descompensado. E insistió: “Víctor Hugo es un paciente sano, la realidad es que la enfermedad del Covid nunca se sabe como va a repercutir”.

“Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla: hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué, me ahogué”, había dicho el relator de fútbol en su salida al aire del lunes. “No llegué a la vacuna. Y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué”, concluyó Víctor Hugo Morales.

