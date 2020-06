“La salud del sector privado es la más perjudicada en Formosa, no sabemos cuánto va a aguantar”

Compartir

El doctor Alfredo Romano, que forma parte de la Red Integrada de Médicos Argentina, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del bocinazo que se realizó el sábado en todo el país donde los médicos reclamaron mayores insumos para afrontar la pandemia de coronavirus como también el pago de las prestaciones en tiempo y forma, asegurando que la situación de la parte privada en la provincia es “grave”, debido al gran descuido y desinterés que hay.

“A nivel país no solo los médicos salieron a pedir, la gente acompañó este reclamo del sistema de salud en la Argentina que por mucho tiempo tuvo un descuido y ahora se ven visualizados los déficits que hay tanto en la parte pública como en la privada, ante la falta de respuestas de las organizaciones como ser el estado, las obras sociales en los privados, sigue desprotegido el sistema de salud que está de pie y de frente al campo de batalla contra esta enfermedad desde que comenzó la pandemia, la primera excepción del presidente fue que los sistemas de salud tenían que seguir trabajando para que esto funcione, para tratar los enfermos de todas las enfermedades que siguen estando no solo del coronavirus, ante esta emergencia se ve que han aumentado los requerimientos de los equipos de bioseguridad que no siempre son provistos, es a nivel nacional esto, hay lugares donde hay desprotección, no en todos porque es heterogéneo, hay lugares que tienen equipamiento de primera y hay lugares donde no los hay y los médicos, enfermeros y personal de limpieza, todos los que forman el equipo de salud hasta un 14% se contagian y algunos se han muerto, también el sistema de salud está en peligro”, alertó.

“Lo que se reclama ahora es que se atiendan estas cuestiones de bioseguridad, que se lo provea al personal, que se les pague en tiempo y forma los horarios que muchas veces se atrasan, las obras sociales con el tema de la pandemia han tenido como excusa y han tardado en pagar la actividad que se desarrolla en la parte privada”, denunció.

Y aseveró que “realizaron esto pero siguieron descontando a los afiliados, encima para la atención de un paciente en estas situaciones debemos protegernos y que si el paciente viene con una infección que no se enferme el personal de salud y si es al revés que no se contagie el paciente, se tienen que conseguir medios de bioseguridad para esto como alcohol en gel, máscaras, barbijos, guantes, ahora se atienden menos pacientes porque debe haber menos gente en la sala de espera, cayó la atención en la parte privada y aumentaron los costos, encima las obras sociales tardan en abonar los servicios que ya fueron hechos, son trabajos que se realizaron hace 3 meses y hoy no hay una excusa clara por la que no están pagando, estamos en una emergencia de salud y lo que menos se hizo es apoyar a los médicos y al personal que está en plena batalla, ni siquiera se abonaron los bonos de 5 mil pesos por mes, a las empresas multimillonarias se le pagó la mitad de los sueldos a los empleados, a la gente que no trabaja le dieron bonos, no digo que eso esté mal pero la gente que está en la trinchera es la que menos respaldo tuvo, hay excepciones pero mucha gente a nivel país salió disconforme para demostrar que nosotros estamos siendo desprotegidos cuando todo lo otro se ha cubierto, encima con el agravante de que cuando un personal se enferma le hacen una causa judicial como si quisiera enfermarse a propósito, es algo que supera todo raciocinio, en todo el país hubo una disconformidad y la gente salió a las calles”.

Contó además que para el reclamo en Formosa “se había acordado que cada uno desde sus domicilios toque la bocina para no hacer una acumulación de gente, igual hubo un grupo menor que se manifestó circulando en auto, tocando bocina, pero la disconformidad es a nivel nacional desde donde se trató de decir que fue una marcha anti cuarentena y demás, pero no fue así, no hay que mezclar las cosas, los médicos estamos a favor de la cuarentena, de las medidas de bioseguridad y también estamos a favor de que se vaya liberando de a poco la cuarentena cuidando la salud de la gente, esta no fue una marcha anti cuarentena como se quiso dibujar, fue una marcha en reclamo de que los médicos nos sentimos desprotegidos en todo el país y en esa red Formosa se unió y hay más de 200 profesionales que están de acuerdo con esa protesta”.

“Lo que nosotros vemos en la provincia es que la parte pública tiene los insumos que le provee el estado provincial y que está cubierto correctamente, acá no hay casos pero se trabajó bien, en la parte privada estamos complicados porque ya no dependen del gobierno sino que de las obras sociales y al incrementarse el costo de las obras sociales se desentendieron y siguen aportando el mismo costo y tarde encima siendo que ahora hay un incremento de gasto de las instituciones para que el paciente se atienda de manera segura y todo el costo lo está asumiendo la institución privada a expensas de tener menos ingresos porque menos gente se atiende, solo se operan urgencias programadas y entonces va a llegar el momento en que los sanatorios no van a poder hacerle frente al costo del alquiler, de pagar sueldos, hay trabajadores que son de riesgo y se los mandó a la casa y también se les paga el sueldo, en Formosa el problema es en el sector privado, la parte pública por lo que veo está bien organizada y tienen recursos para esto, la parte privada es el sector más desprotegido en Formosa y aparte no hay mucha actividad privada en Formosa, las obras sociales mayoritarias son del estado, las otras son un porcentaje menor, todas las obras sociales están en la misma situación, incumpliendo en mejorar los gastos que se generan y eso en la parte odontológica por ejemplo se traslada al paciente que debe hacerse cargo de lo que cuesta el equipo de seguridad para atenderlos de manera segura”, aseveró.

“Este fue un reclamo a nivel nacional, el sistema de salud está siendo dejado de lado, se les exige, se los persigue, hay discriminación si un médico se contagia, no los dejan llegar a sus casas, a la misma salud que hace años se descuidó hoy se le exige que afronte una pandemia, a la salud nadie la reconocía, ahora quieren aplaudir pero desde el sistema reclamamos más elementos para reclamar cómodos y protegidos para así proteger a la población y a nuestro equipo de trabajo, no podemos exponer a enfermeros, técnicos a que se contagien por no proveerlos, necesitamos trabajar con seguridad y hasta ahora se está haciendo a un costo altísimo, no sabemos cuánto va a aguantar la salud privada en Formosa, habrá un momento donde no se podrán afrontar los gastos y tendrá que suspenderse”, finalizó advirtiendo.