La sangre joven que empuja la ilusión de Los Pumas en el Mundial de Francia

Jugaron juntos el Mundial Juvenil de Rugby de Rosario en 2019 y en poco tiempo se afirmaron en el seleccionado mayor. Tienen 23 años y son la sangre fresca de un plantel que se revitalizó con sus llegadas. Sueñan con una gran actuación en Francia 2023 y ya son figuras del equipo argentino. La historia de Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Thomas Gallo, Rodrigo Isgró y Juan Martín González está emparentada por una camiseta, la celeste y blanca, la del seleccionado argentino.

Desde muy chicos eligieron el rugby como deporte, cada uno comenzó su camino en sus provincias y por supuesto, con un sueño en común, jugar en Los Pumas.

Desde Tucumán arribaron Mateo Carreras y Thomas Gallo, uno wing de Los Tarcos y el otro pilar de Universitario. Desde Mendoza, Juan Martín González y Rodrigo Isgró, tercera línea de Marista Rugby y wing de Mendoza Rugby, respectivamente. Y desde Rufino, Provincia de Santa Fe, Santiago Chocobares, el centro que hizo sus primeras armas en Los Pampas de esa ciudad para luego dar el paso más largo y mudarse a Rosario, a jugar en un grande del Litoral, Duendes de Rosario.

Todos ellos se juntaron en un equipo que en 2019 jugó el Mundial Juvenil de Rosario, representando a Los Pumitas que salieron cuartos en ese certamen, detrás de Francia, Australia y Sudáfrica. Y a todos les fue bien, más allá de la lesión de Chocobares que lo marginó en el debut ante Gales y lo dejó afuera de ese torneo.

El arribo a Los Pumas para todos fue de manera diferente, escalonado. El primero que lo logró fue Santiago Chocobares, con una relevante actuación. Jugó nada menos que en la primera victoria de Los Pumas ante los All Blacks en plena pandemia, el 14 de noviembre de 2020. “Choco” la rompió, pero lo más increíble fue su premonición cuando en las semanas previas se le preguntó si soñaba con algo para su primera convocatoria: “Sueño con debutar en Los Pumas y ganarles a los All Blacks”. Y así se le dio a un jugador que será clave en el armado de la estructura defensiva que plantea Michael Cheika.

Chocobares se lesionó y estuvo afuera todo el 2022, volvió este año ante Sudáfrica en Johanesburgo. En referencia a lo que está por vivir dijo: “Es mi primer Mundial, escuché un poco la experiencia de los que jugaron en 2019. Nos preparamos de la mejor manera para enfrentar a Inglaterra, ese es nuestro primer foco”, comentó el jugador del Toulouse francés que comparte la pieza en la concentración con el tucumano Mateo Carreras.

El segundo fue Juan Martín González, el tercera línea que se destacó rápidamente desde su debut contra Rumania, el 3 de julio de 2021. Allí convirtió su primer try apenas ingresó al campo de juego para reemplazar a Rodrigo Bruni. Quedaban 11 minutos y gracias a esa conquista Los Pumas ganaron 24-17. González se afianzó de tal manera que fue titular en 18 de los 24 partidos que disputó y lleva siete tries apoyados. Ya le marcó a Italia, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Figura desde su llegada a Inglaterra en el club London Irish, jugará en los Saracens a partir de la finalización del Mundial de Francia.

La historia de Thomas Gallo fue muy particular. En la primera Liga Sudamericana de Rugby, en 2020, no estuvo en el plantel de la franquicia argentina que se llamaba Ceibos. Entonces pasó a integrar la etapa preliminar como refuerzo de Olimpia Rugby, el equipo que iba a representar a Paraguay. Pero por un tema de cantidad de cupo de extranjeros de ese equipo se tuvo que quedar afuera.

La pandemia cortó todo y adiós al rugby. La incertidumbre comenzaba a volar por el entorno de “Moneda”, así llaman los amigos al jovial pilar tucumano. Sin todavía estar en ninguna otra convocatoria de los representativos argentinos, a fines del 2020, Thomas se fue a jugar al rugby profesional a Italia, al Benetton Treviso. Y lo hizo muy bien, empezó a destacarse de tal forma que los seleccionadores locales comenzaron a hablar de convocarlo, como lo hicieron con su compañero de cuarto de ese entonces, el marplatense Iván Nemer, uno de los argentinos nacionalizados que representará a la Azzurra en el Mundial, junto a Juan Ignacio Brex.

Pero todo llega, decía un dicho popular: así que a fines del 2021, Mario Ledesma lo convocó y “Moneda” debutó con una actuación espectacular. Ingresó en los últimos minutos ante Australia y le marcó dos tries. Gallo ya lleva 17 partidos con la camiseta de Los Pumas.

El tucumano declaró en la previa del debut ante Inglaterra: “Estoy ansioso de que llegue el partido”. Y en relación de que va a jugar con sus compañeros de 2019: “Siempre recordamos con Mateo Carreras que en ese momento lo único que queríamos era jugar un Mundial Juvenil. Esto se disfruta un montón y es muy lindo compartirlo con ellos”.

