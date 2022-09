La Secretaria de Deportes y Fusafor lanzaron el Nacional que contará con 33 equipos de todo el país

Compartir

Linkedin Print

Desde el próximo domingo Formosa será sede del Torneo Nacional de Clubes de Futsal División de Honor 2022. Esta mañana se realizó el lanzamiento en la sede de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria de esta competencia que tendrá a 33 equipos de todo el país con 3 de ellos de nuestra provincia. Ellos son Vial, Sanagus y Franjeados.

Participaron del acto Mario Romay, Secretario de Deportes; Abel Echeverría, presidente de FusaFor; y representantes de los mencionados clubes quienes coincidieron valorando la posibilidad de participar de este torneo -el máximo a nivel clubes de la CAFS- jugando como locales.

El estadio Cincuentenario, el Walter Wood de San Martín y el Polideportivo Policial serán las sedes. Franjeados forma parte de la Zona C junto a Flamengo (Comodoro Rivadavia), Andes Talleres (Mendoza) y Nolting de Metropolitano. Vial se encuentra en la zona B con Plastimi (Posadas), Don Orione (Mendoza) y Cariocas (Tucumán) en tanto que en la zona G estará Sanagus con Jockey A (Mendoza), La Cumbre (Mar del Plata) y el Chimao FC.

Programa – Etapa Clasificatoria

DOMINGO 11 – 1ª fecha

Cancha 1 (San Martín)

12:00 Del Campo vs Club Alemán B; Zona A.

14:00 La Reserva vs Casa Magallanes; Zona A.

16:00 Nueva Era vs Estrella Federal; Zona D.

18:00 Amotinados vs American Club, Zona D.

20:00 Andes Talleres vs Nolting; Zona C.

22:00 Franjeados vs Flamengo; Zona C.

Cancha 2 (Cincuentenario)

12:00 Regatas A vs Halcones Futsal; Zona E.

14:00 Club Sportivo vs Deportivo San Cristóbal; Zona E.

16:00 Cementista B vs Luz y Fuerza; Zona F.

18:00 70/30 Futsal vs CSyD Mariano Moreno; Zona F.

20:00 Jockey Club A vs El Chimao FC; Zona G.

22:00 Sangus vs La Cumbre; Zona G.

Cancha 3 (Polideportivo Policial)

14:00 San Rafael Tenis Club vs Cementista A; Zona H.

16:00 Pingüinos vs Escorpión; Zona H.

18:00 Don Orione vs Cariocas; Zona B.

20:00 Plastimí Futsal vs Club Atlético Vial Formosa; Zona B.

LUNES 12 – 2ª fecha

Cancha 1 (San Martín)

9:00 Del Campo vs La Reserva; Zona A.

14:00 Nueva Era vs American Club; Zona D.

16:00 Amotinados vs Estrella Federal; Zona D.

18:00 Andes Talleres vs Flamengo; Zona C.

20:00 Franjeados vs Nolting; Zona C.

22:00 Del Campo vs Casa Magallanes: Zona A.

Cancha 2 (Cincuentenario)

9:00 Casa Magallanes vs Stentor; Zona A.

12:00 Regatas A vs Deportivo San Cristóbal; Zona E.

14:00 Club Sportivo vs Halcones Futsal; Zona E.

16:00 Cementista B vs CASyD Mariano Moreno; Zona F.

20:00 Jockey Club A vs La Cumbre; Zona G.

22:00 Sanagus vs El Chimao FC; Zona G.

Cancha 3 (Polideportivo Policial)

14:00 San Rafael Tenis Club vs Escorpión; Zona H.

16:00 Pingüinos vs Cementista A; Zona H.

18:00 Plastimí Futsal vs Cariocas FS; Zona B.

20:00 Don Orione vs Club Atlético Vial Formosa: Zona B.

22:00 Club Alemán B vs Stentor; Zona A.

MARTES 13 – 3ª fecha

Cancha 1 (San Martín)

12:00 Nueva Era vs Amotinados; Zona D.

14:00 Estrella Federal vs American Club; Zona D.

16:00 Club Alemán B vs La Reserva; Zona A.

18:00 Del Campo vs Stentor; Zona A.

20:00 Nolting vs Flamengo; Zona C.

22:00 Andes Talleres vs Franjeados; Zona C.

Cancha 2 (Cincuentenario)

12:00 Regatas A vs Club Sportivo; Zona E.

14:00 Halcones Futsal vs Deportivo San Cristóbal; Zona E.

16:00 Cementista B vs 70/30 Futsal; Zona F.

18:00 Luz y Fuerza vs Mariano Moreno; Zona F.

20:00 La Cumbre vs El Chimao FC; Zona G.

22:00 Sanagus vs Jockey Club A; Zona G.

Cancha 3 (Polideportivo Policial)

14:00 San Rafael Tenis vs Pingüinos; Zona H.

16:00 Cementista A vs Escorpión; Zona H.

18:00 Plastimí Futsal vs Don Orione; Zona B.

20:00 Club Atlético Vial Formosa vs Cariocas FS; Zona B.

MIERCOLES 14 – (4ª fecha)

Cancha 1 (San Martín)

12:00 Club Alemán A vs Casa Magallanes; Zona A.

14:00 La Reserva vs Stentor; Zona A.

16:00 1º vs 4º; Zona D.

18:00 2º vs 3º; Zona D.

20:00 Según local; Zona C.

22:00 Zona C.

Cancha 2 (Cincuentenario)

12:00 1º vs Club Sportivo; Zona E.

14:00 2º vs Deportivo San Cristóbal: Zona E.

16:00 1º vs 70/30 Futsal; Zona F.

18:00 2º vs Mariano Moreno; Zona F.

20:00 Según local; Zona G.

22:00 Zona G.

Cancha 3 (Polideportivo Policial)

14:00 1º vs 4º; Zona H.

16:00 2º vs 3º; Zona H.

18:00 Según local; Zona B.

20:00 Zona B.

Compartir

Linkedin Print