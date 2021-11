La Secretaría de la Mujer atiende un promedio de 60 a 80 mujeres por semana

Compartir

Linkedin Print

Mañana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en manos del dictador Rafael Leonidas Trujillo de República Dominicana en 1960.

En ese marco, Angélica García, secretaria de la Mujer de la provincia, quien indicó que, en promedio, la institución asiste entre 60 a 80 mujeres por semana, es decir, más de 300 por mes, que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

“Y otras que si bien no son víctimas de violencia están vulnerables por situaciones que atraviesan en el grupo familiar que no es justamente violencia sino otras situaciones, pero requieren de la asistencia de la Secretaría de la Mujer”, añadió.

Asimismo, la funcionaria explicó que las violencias pueden ser verbal, psicóloga, física, económica, sexual, en sus tipos y modalidades, entonces “toda situación que es impuesta y vulnera a la persona es violencia”.

“Podemos hablar de mujeres que salieron de ese círculo que las envuelve en la violencia y están trabajando de forma independiente, mantienen su hogar, tienen sus hijos, con el trabajo de la Secretaría de la Mujer podemos decir que muchas mujeres salieron del circulo de la violencia”, aseveró.

En ese sentido, García indicó que la asistencia es brindada a través de un equipo técnico interdisciplinario que trabaja en la contención, el asesoramiento y el acompañamiento de las situaciones que atraviesan las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQN+.

“La Secretaría de la Mujer no es un organismo de recepción de denuncia, sino que pueden llegarnos por las policías a través de los preventivos, por los juzgados a través de oficios, por las personas que llegan hasta acá”, aclaró.

Y agregó: “El área legal le asesora a la persona donde recurrir a denunciar, siempre en estos casos hay que hacer las denuncias en la policía, en la OVI del Poder Judicial, en los juzgados de Paz y si la situación amerita en el juzgado de Instrucción Penal o fiscalías”.

En ese contexto, detalló que cuando una persona llega a la cartera, ya sea de forma presencial o remota, lo primero que se realiza es “la admisión por protocolo”, que se trata de la primera escucha o entrevista.

“Luego se deriva a las profesionales que intervienen que son las abogadas y las psicólogas en primer término, allí se brinda el asesoramiento que requiere, si considera el acompañamiento y después el seguimiento del caso hasta que logren las medidas de protección, exclusión del hogar o prohibición de acercamiento, en el área legal”, señaló.

En cuanto a lo psicológico, se les brinda la contención “para lograr su empoderamiento” que se concreta una vez que ella “pueda salir de ese círculo que atraviesa de violencia por motivos de género o una situación no sólo de violencia sino también de vulnerabilidad, se trabaja sobre la emoción de esa persona”.

Compartir

Linkedin Print