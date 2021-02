La Secretaria de la Mujer dijo que la docente asesinada “nunca denunció o pidió ayuda”

Compartir

La licenciada Angélica García, secretaria de la Mujer de la provincia, se refirió al femicidio de Mirna Palma de 44 años a quien su ex pareja, un policía retirado de 59 años la asesinó de un disparo en el rostro y luego se quitó la vida. Además, indicó que “no teníamos en nuestra base de datos ningún antecedente de Mirna de hechos de violencia de género”.

En este sentido, la funcionaria comentó que “no teníamos en nuestra base de datos ningún antecedente de Mirna de hechos de violencia de género, recurrí a la Comisaría de esa localidad y no tenía antecedentes de denuncias, tampoco el Juez de Paz, ni el área Mujer. Pensamos que tal vez ella no quiso hacer en Estanislao del Campo la denuncia por eso fuimos hasta Ibarreta a ver si lo denunció allí pero tampoco había denuncias por violencia de género”.

A la vez, aclaró que “esto no presupone bajo ningún punto de vista que Mirna no haya sido víctima de violencia de género, evidentemente lo era, pero lo que nunca hizo fue denunciar ni pedir ayuda”.

En este contexto, García repudió que “en las redes sociales están diciendo que Mirna se cansó de pedir ayuda y que nadie la escuchó, duele que salgan estas afirmaciones cuando el femicidio es repudiable bajo todo punto de vista y desgraciadamente Mirna no hizo ninguna denuncia, ni pidió ayuda. Seguramente que era víctima de violencia y habrá hablado con alguna amiga, pero nadie sabía de la situación que ella pasaba”.

A continuación, la funcionaria de la Mujer aseguró “desde la Secretaría de la Mujer decimos que hay un Estado presente, hay un montón de estamentos para denunciar como la Policía, el Juzgado de Paz, el área Mujer en los municipios, el Poder Judicial con las OVI, la Unidad de Asistencia a la Víctima”.

En este orden, hizo hincapié en que es el primer femicidio en la provincia de Formosa en lo que va de este año, “somos la provincia que trabaja muy fuertemente en todos sus poderes y áreas el tema de la violencia, y en el 2020 tuvimos dos casos de femicidio, uno en Formosa capital y otro en Pirané. Ahora tenemos el primer caso en lo que va del 2021”.

Al referirse al femicida, Angélica García resaltó que “como todo agresor cobarde que es él la asesina y luego se mata para no pasar a tener una causa e ir a prisión”, y argumentó que “la violencia tiene una complejidad absoluta, hay que denunciar desde el primer momento del hecho, el agresor es un manipulador y piensa como lastimarla, ya sea con un estirón de pelo, con destrato, hasta llegar a la violencia física y luego la violencia extrema, que es el femicidio”.

Por otra parte, la secretaria instó a allegados de víctimas de violencia de género a denunciar ante las líneas gratuitas 144 o 911 o bien, a comunicarse con la Secretaría de la Mujer en sus redes sociales o a los teléfonos celulares 3705-042460; 3705-042461 o el 3705-590763.

