La secuencia completa del picante cruce entre Edinson Cavani y Valentín Barco: qué se dijeron

El delantero y el defensor tuvieron un acalorado entredicho al final del primer tiempo. El Colo le reclamó no haberle dado un pase y el charrúa lo cortó de manera rotunda.

Edinson Cavani ya demostró que pisa fuerte en el vestuario de Boca. Pese a que llegó hace pocos meses, el uruguayo es un referente de peso en el plantel y se hace respetar. Eso es lo que quedó demostrado en el partido de Copa Argentina, cuando un tuvo un cruce picante con Valentín Barco y lo mandó a callar.

El reproche de Barco a su compañero ocurrió en el último minuto del primer tiempo, cuando el Talleres de Córdoba ganaba 1-0. A Cavani le quedó una pelota en el ingreso al área y sacó un remate que pegó en un defensor. Inmediatamente, capturó el rebote y volvió a disparar, pero su intento se fue muy por arriba del travesaño.

Barco, que estaba solo en la medialuna, le reclamó con vehemencia al uruguayo que no le había dado el pase. El joven entendió que estaba en mejor posición para definir y así se lo hizo saber.

Sin dudarlo, y con las pulsaciones a tope, Cavani le respondió al Colo con un gesto de enojo, un pequeño empujón en el hombro y varios palabras que no se llegan a interpretar con la lectura de labios.

“A vos te hablo, nene”, dijo el comentarista de la transmisión oficial, Pablo González, como para marcar el contrapunto del delantero y el defensor.

Más allá de esto, la discusión fue un momento pasajero y ambos jugadores se mostraron totalmente comprometidos en la segunda mitad. De hecho, cuando el Colo convirtió el último penal que le dio la clasificación a semis al equipo de la Ribera, Cavani se acercó y lo abrazó paternalmente.

Edinson Cavani y Valentín Barco protagonizaron un tenso cruce (Foto: captura TyC Sports)

El mensaje de Almirón a Barco tras su cruce con Cavani

Tras la victoria de Boca ante Talleres, por la Copa Argentina, Jorge Almirón dio una entrevista en donde opinó sobre algunos aspectos de juego y no dejó pasar el cruce que tuvieron Valentín Barco y Edinson Cavani, durante el primer tiempo, en donde el colorado le reprochó al uruguayo no haberle pasado una pelota.

El DT dejó entrever que no le gustó nada la actitud del joven y le mandó un mensaje directo a través de los micrófonos de la prensa: “Es un chico ganador, muy joven, que como tal también tiene mucho que aprender, y acá hay líderes como Edinson Cavani que le enseñan”, señaló Almirón que respaldó la actitud del experimentado delantero.

Jorge Almirón se mostró molesto con los reproches de Barco a Cavani y le dejó un mensaje contundente. (Fotobaires)

Qué dijo el “Colo” Barco de su discusión con Edinson Cavani

“Nada, son calenturas del momento. Yo me enojé porque no me la pasó y el se enojó porque… ¿está claro no? Es parte del fútbol. Después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos”, explicó el oriundo de 25 de mayo.