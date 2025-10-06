La segunda 2° edición del Festival Regional del Alfajor ya tiene ganadores

En la tarde del sábado 4, inició en el Galpón G del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” la nueva edición de la Fiesta Regional del Alfajor con más de 150 emprendedores formoseños y de las provincias del Norte Grande.

Al igual que el año anterior, se eligieron los tres mejores alfajores y el premio revelación, todos escogidos por haber logrado un producto novedoso, de calidad y con ingredientes naturales y propios de la zona.

El 1° puesto fue para Nancy Encina de Herradura, con el alfajor de algarroba y maní, con banana y un corazón de dulce de leche. La pastelera, explicó que “como la algarroba tiene sabor a cacao, me pareció perfecto combinarlo con maní y además, para mí, la banana y el dulce de leche siempre deben estar en un alfajor ya que los considero ingredientes estrellas”.

También, comentó que es profesora de Lengua, pero que hace 11 años es pastelera y que en junio de este año abrió en la ciudad capital “Praliné”, su emprendimiento de cosas dulces.

El 2° puesto fue para Malvina Candia de Pozo del Tigre con su emprendimiento “Repostería Chaguaya”, quien expresó estar “muy contenta, porque no imaginé que podía llegar a ganar”.

“Vine para que las personas de acá conozcan mis productos, lo que producimos en mi localidad”, declaró y agradeció “a todos los que hicieron posible este evento, a las autoridades gubernamentales que nos dieron esta oportunidad”.