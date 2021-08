La Selección activa París 2024 con el Sudamericano que jugará en septiembre

Compartir

Alcanzada la Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el cuerpo técnico de Marcelo Méndez ya piensa en París 2024. El Sudamericano que se disputará la primera semana de septiembre en Brasilia, Brasil, será el primer paso de un grupo de trabajo que también tendría rodaje en la Volleyball Nations League y el Campeonato Mundial 2022, al que Argentina está clasificada por estar entre los 12 mejores del mundo (6°). En los próximos días Marcelo Méndez confirmaría la convocatoria para el torneo continental.

No hay descanso para el seleccionado argentino que se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En realidad, lo habrá siempre que Méndez así lo decida. Y seguramente así suceda. Es que el plantel completó la cuarentena obligatoria en las últimas horas y muchos de ellos lo hicieron lejos de su familia, por lo que aún no pudieron compartir la alegría en carne propia.

Y como los tiempos apremian y la mirada de Méndez siempre fue más allá, todo se encamina a que el Sudamericano sea el punto de inicio de un recambio generacional que no necesariamente es empezar de cero y pasar la escoba. Sino más bien dar lugar a jugadores con menor rodaje, con proyección y descanso a quienes llevan más de 10 años sin descanso en la Selección.

“El Sudamericano es muy importante, pero le tengo que dar la oportunidad a jugadores que no jugaron tanto, formar un grupo mixto y hacer jugar a quienes pienso que serán el futuro del vóleibol argentino. Tengo que trabajar con ellos el mayor tiempo posible, durante el próximo mundial y la VNL para tratar de que Argentina llegue bien al próximo Juego Olímpico”, explicó Méndez en una entrevista con el sitio brasilero Web Volei. “No podemos perder tiempo. Tenemos que aprovechar al máximo cada torneo porque seguramente sean protagonistas para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos”, agregó.

En consecuencia se podría presuponer que tendrían lugar los jugadores que quedaron fuera de Tokio, como Nicolás Lazo, Franco Massimino, Luciano Palonsky, Jan Martínez y muy probablemente otros de mucha presencia en las formativas. A esperar la evaluación que el cuerpo técnico está realizando de cada jugador, ya que muchos tienen compromisos con sus nuevos clubes en Europa y eso podría ser un problema también.

