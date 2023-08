La Selección Argentina comienza su camino a París 2024

El seleccionado que dirige Pablo Prigioni viajó este martes a Santiago del Estero, donde jugará el preclasificatorio. La Selección, con las figuras de Facundo Campazzo, Luca Vildoza, Nicolás Brussino y Carlos Delfino, viaja este martes a Santiago del Estero, donde se jugará el preclasificatorio que da un pasaje al Preolímpico para buscar, a su vez, una plaza a París 2024. Tras quedar fuera del Mundial que se disputará del 25 próximo al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia, el equipo debe buscar el camino a los Juegos Olímpicos por la ruta más larga.

Tras dos semanas de preparación en Europa, el plantel que dirige Pablo Prigioni se entrenó este martes a puertas cerradas en Obras y partirá a las 19.20 rumbo a Santiago. El equipo se preparará allí para el torneo con dos amistosos: este jueves contra Uruguay y el sábado ante la Selección U22.

Después de los trabajos de preparación y los encuentros disputados en suelo europeo, el técnico asistente de los Minnesota Timberwolves se quedó con 13 de los 15 jugadores con los que empezó la concentración, tras la salida de Santiago Trouet, quien se va a la Universidad de San Diego, de la NCAA, y de Juan Ignacio Marcos, quien sufre una lesión miofascial en el isquiotibial de su pierna derecha.

El que nunca llegó a incorporarse, pese a estar convocado, fue el alero del Real Madrid, Gabriel Deck, quien siguió trabajando para recuperarse de una grave lesión de rodilla sufrida durante la Euroliga que su equipo ganó, en mayo.

Los que se mantienen del plantel, además de los cuatro nombrados anteriormente, son: Juan Manuel Fernández, Gonzalo Corbalán, Máximo Fjellerup, Patricio Garino, Tomás Chapero, Lucio Redivo, Lee Aaliya, Gonzalo Bressan y Facundo Cáffaro. Uno deberá quedar afuera ya que se anotan 1|2 jugadores para el torneo.

El debut de Argentina sería el lunes 14 a las 22:10 vs. Panamá, en el Estadio Ciudad (casa de Quimsa), donde repetirá el miércoles 16 contra Bahamas, a las 21.10; ya el jueves 17, en el Vicente Rosales de Olímpico, cerrará la fase vs. Cuba, a las 22.10. En la otra zona, la B, jugarán Islas Vírgenes, Chile, Uruguay y Colombia. El verbo en potencial antes de Panamá es porque este lunes surgieron algunas dudas (no confirmadas) sobre la presencia de los panameños.

Los dos primeros de cada grupo pasarán a las semifinales; solo el campeón sacará boleto para uno de los cuatro preolímpicos que otorgarán las últimas cuatro plazas a los JJ.OO. Los otros serán Francia, el local, y siete desde el mundial.

