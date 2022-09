La selección argentina de béisbol afrontará su máximo desafío histórico

Compartir

Linkedin Print

El viernes 30 de septiembre, la selección argentina de béisbol, Los Gauchos, tendrá su histórico debut en el PreClásico Mundial en el estadio Rod Carew de Panamá ante Pakistán. La competencia es organizada por World Baseball Classic Inc (WBCI), creado por las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLBPA).

Con un roster de 28 jugadores, la delegación albiceleste viajará a Centroamérica para competir en las eliminatorias junto a Pakistán, Nueva Zelanda, Brasil, Nicaragua y Panamá.

Rolando Arnedo, manager principal, adelantó cómo fue el trabajo previo, cuáles son las expectativas de este torneo que otorga dos pasajes al Clásico Mundial de 2023 y adelantó: “Vamos a competir de igual a igual. Representar a la selección significa una sensación de alegría, felicidad, regresar a un lugar al que siento que pertenezco y que es muy familiar por el entorno”.

Sobre esta histórica participación para Los Gauchos, destacó: “Es un escenario sin precedentes y una gran responsabilidad de poner a la Argentina en los ojos del mundo y que las Ligas Mayores tengan a nuestro país en el radar de ellos”.

Si bien el listado final de jugadores aún no fue confirmado por la organización, Arnedo adelantó cómo fue la búsqueda, teniendo en cuenta que a través del reglamento son elegibles hijos o nietos de argentinos y también los residentes en el país. “La selección de jugadores fue bastante difícil, sobre todo movernos para encontrarlos y estar sobre el reglamento de las Ligas Mayores. Era una buena oportunidad para reforzar el equipo, para complementar lo mejor que tenemos y poner algunas piezas en las distintas áreas. Se basó en el scouting, nos movimos bastante para conseguir opciones, llamando a universidades y jugadores como Daniel Castano y Yennier Cano, pero no pueden integrar el equipo por ser jugadores de Ligas Mayores”. subrayó.

“Empezamos a ver opciones de posiciones, sabíamos que teníamos que reforzar el pitcheo y no fue fácil. A quienes viven en Estados Unidos, seguí sus números para ver si son efectivos, además estuve reunido y almorzamos con algunos de ellos. Por otra parte también estuve hablando con cada uno de los integrantes del staff en las sedes de Argentina para mantener a los jugadores activos con un plan de trabajo”, agregó.

Finalmente, Arnedo dijo estar “muy conforme con el roster, abridores el bullpen y vamos a competir de igual a igual en el certamen, pese a que hay que ajustar detalles, mover las piezas. Ese va a ser nuestro trabajo”.

Por su parte, César Rafael Salinas, presidente de la Federación Argentina de Béisbol, explicó cuáles fueron los motivos por los que Argentina fue seleccionada para disputar el PreClásico Mundial: “Esto empezó a gestarse con las Ligas Mayores de Béisbol, después de haber comenzado a trabajar junto a directivos de desarrollo, en el regreso de los cursos del CDP (Coach Develotpen Program). Esto llevó a un récord de participantes, pero lo más importante de todo fue que tuvimos la mayor cantidad de entrenadoras de la región”.

Compartir

Linkedin Print